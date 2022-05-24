Чи приїде до Праги Володимир Зеленський?

З 1 липня Чехія стане країною, яка офіційно головуватиме в Європейському Союзі. Давно запланований акт сильно змінила війна в Україні. Уряд Чехії, який очолює прем’єр-міністр Петр Фіала, насамперед буде прагнути наблизити Україну до ЄС, у тому числі запрошуючи українських офіційних осіб на заходи ЄС у Чехії. Зокрема, Володимира Зеленського.

Про запрошення президента України до Праги команда видання Seznam Zprávy запитала у міністра Мікулаша Бека, який займатиметься питанням головування Чехії в ЄС.

Foto: Jan Mihaliček, Seznam Zprávy Війна в Україні змінила чеські пріоритети в ЄС, каже чеський міністр з питань Європи Мікулаш Бек.

Уряд Чехії вже відкрито говорить про запрошення Володимира Зеленського на саміт ЄС у Празі. Як на це реагує українська сторона?

Наразі тривають переговори. Але питання в тому, чи закінчиться на той час війна. Зрозуміло, що поки вона не закінчиться, Володимир Зеленський не виїжджатиме за межі України.

Що означає «доки війна не закінчиться»? Експерти кажуть, що принаймні на Донбасі бої можуть тривати дуже довго.

Доки не буде укладена угода про перемир'я, що означало б припинення вогню на території України. Із заяви української сторони я зрозумів, що поки Україна веде війну, Володимир Зеленський як головнокомандувач армії і глава держави не хоче залишати свою країну. Побачимо, як розвиватиметься ситуація.

Неформальний саміт у Празі, ймовірно, має відбутися на початку жовтня, тож є ще трохи часу. Те, що українська сторона цього прагне, залишається незмінним.

Отже, якщо до саміту буде припинення вогню, шанси на приїзд Володимира Зеленського до Праги високі?