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ZprávyУкраїнські новиниЧи приїде до Праги Володимир Зеленський?

Чи приїде до Праги Володимир Зеленський?

Тереза Шідлова, Дарина Дзюба
Foto: Photographer RM, Shutterstock.com

Президент України Володимир Зеленський. Ілюстраційне фото.

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6:30

Інтерв’ю видання Seznam Zprávy з чеським міністром у справах Європи Мікулашем Бекем.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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З 1 липня Чехія стане країною, яка офіційно головуватиме в Європейському Союзі. Давно запланований акт сильно змінила війна в Україні. Уряд Чехії, який очолює прем’єр-міністр Петр Фіала, насамперед буде прагнути наблизити Україну до ЄС, у тому числі запрошуючи українських офіційних осіб на заходи ЄС у Чехії. Зокрема, Володимира Зеленського.

Про запрошення президента України до Праги команда видання Seznam Zprávy запитала у міністра Мікулаша Бека, який займатиметься питанням головування Чехії в ЄС.

Foto: Jan Mihaliček, Seznam Zprávy

Війна в Україні змінила чеські пріоритети в ЄС, каже чеський міністр з питань Європи Мікулаш Бек.

Уряд Чехії вже відкрито говорить про запрошення Володимира Зеленського на саміт ЄС у Празі. Як на це реагує українська сторона?

Наразі тривають переговори. Але питання в тому, чи закінчиться на той час війна. Зрозуміло, що поки вона не закінчиться, Володимир Зеленський не виїжджатиме за межі України.

Що означає «доки війна не закінчиться»? Експерти кажуть, що принаймні на Донбасі бої можуть тривати дуже довго.

Доки не буде укладена угода про перемир'я, що означало б припинення вогню на території України. Із заяви української сторони я зрозумів, що поки Україна веде війну, Володимир Зеленський як головнокомандувач армії і глава держави не хоче залишати свою країну. Побачимо, як розвиватиметься ситуація.

Неформальний саміт у Празі, ймовірно, має відбутися на початку жовтня, тож є ще трохи часу. Те, що українська сторона цього прагне, залишається незмінним.

Отже, якщо до саміту буде припинення вогню, шанси на приїзд Володимира Зеленського до Праги високі?

Так, високі. Ми також домовилися з українською стороною, що ми будемо наполягати на тому, аби українських міністрів часто запрошували як гостей на неформальні ради міністрів, які проходитимуть в Чеській Республіці. Ми вважаємо надзвичайно важливим, аби український уряд міг вести якнайширший діалог зі своїми партнерами в ЄС, оскільки це допомагає подолати вагання.

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