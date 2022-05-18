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ZprávyУкраїнські новиниЧеський уряд схвалив обмеження виплат пільг у розмірі 5 тисяч крон

Чеський уряд схвалив обмеження виплат пільг у розмірі 5 тисяч крон

ČTK
Foto: Nikola Ramešová, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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14:16
aktualizováno • 16:14

Біженці, які безкоштовно отримують харчування та засоби гігієни, не матимуть права на гуманітарну фінансову допомогу.

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Біженці, яким у місці проживання надають їжу та засоби гігієни, більше не зможуть отримувати гуманітарну допомогу. Як повідомила заступниця Мінпраці Іва Мергаутова, про це йшлося у пропозиції щодо внесення змін до закону «Лекс Україна». Це питання сьогодні обговорювали в чеському уряді.

Уряд також запропонував скоротити період, протягом якого держава виплачуватиме медичне страхування іноземцям, на 180 днів. «Наша мета – мотивувати українців виходити на ринок праці. Наразі нам це вдається», – зазначив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Пропозиція щодо внесення змін також регулює правила сплати так званого внеску солідарності за надання безкоштовного житла біженцям. Згідно з запланованим нововведенням, його господарі житла можуть отримати, навіть якщо біженці платять за споживання газу та електроенергії.

Нині біженці мають право на отримання пільг у розмірі 5 тисяч крон, щоб придбати предмети першої необхідності для початку життя в Чеській Республіці. Отримати кошти вони можуть вже того ж місяця, коли їм було видано візу тимчасового захисту. У разі потреби вони можуть отримувати їх повторно ще протягом п’яти місяців. Однак біженці мають підтвердити, що їм дійсно потрібні ці гроші.

Згідно з правилами, внесення змін до закону «Лекс Україна» ще має схвалити парламент Чехії, що може зайняти декілька тижнів.

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