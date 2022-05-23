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ZprávyУкраїнські новиниТут ви нічого не отримаєте. На вокзалі роздаватимуть листівки угорською

Тут ви нічого не отримаєте. На вокзалі роздаватимуть листівки угорською

Міхаела Рамбоускова, Наталія Драган, Дарина Дзюба
Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

Ромські біженці на залізничному вокзалі в Празі.

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12:00

Мотивувати українських біженців із угорськими паспортами виїхати до Угорщини допоможуть поліцейські в цивільному та листівки угорською мовою, в яких буде зазначено, що в Чехії фінансову допомогу біженці не отримають.

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На головному залізничному вокзалі в Празі, що стикається з напливом ромських біженців з України, які перебувають у його приміщеннях по кілька днів і ночей, з п’ятниці почнуть працювати спеціальні подвійні патрулі поліції. З наступного тижня вони роздаватимуть листівки угорською мовою людям, які не мають права на отримання фінансової допомоги.

Патрулюватимуть поліцейський у цивільному та співробітник ромської некомерційної організації. Їхнім завданням буде інформувати про можливості людей, які не мають права на пільги чи іншу допомогу в Чехії. «Поліцейський буде в цивільному, щоб не викликати негативних емоцій», – сказав міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Міністерство також підготує листівки угорською мовою, призначені біженцям з угорським паспортом. У такому разі вони не можуть отримати статус біженця в Чеській Республіці. Речник міністра внутрішніх справ Якуб Вейнліх не зміг сказати, скільки зараз таких людей у ​​Чехії.

«Для носіїв угорської мови у листівці буде інформація про те, що вони не мають права на жодну допомогу в Чеській Республіці. Водночас ми опишемо варіанти допомоги, на яку вони мають право в Угорщині», – пояснив Ракушан. Для тих, хто вирішить виїхати, міністерство також організовує безкоштовний транспорт до Угорщини. Однак, за словами міністра, від’їзд має бути добровільним: «Ми не можемо нікого примушувати».

Щоночі на головному вокзалі ночують до декілька сотень переважно ромських біженців з України. Здебільшого це молоді жінки з дітьми, які сплять у старій будівлі вокзалу в незадовільних умовах на землі та без належної гігієни.

Уряд пообіцяв вирішити цю проблему до кінця травня. Тимчасове приміщення на вокзалі, яке підпорядковане Управлінню залізниці, має закритися, а на його місці з’явиться «стійка реєстрації», де новоприбулих у пришвидшеному режимі розподілятимуть далі.

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