Тут ви нічого не отримаєте. На вокзалі роздаватимуть листівки угорською

На головному залізничному вокзалі в Празі, що стикається з напливом ромських біженців з України, які перебувають у його приміщеннях по кілька днів і ночей, з п’ятниці почнуть працювати спеціальні подвійні патрулі поліції. З наступного тижня вони роздаватимуть листівки угорською мовою людям, які не мають права на отримання фінансової допомоги.

Патрулюватимуть поліцейський у цивільному та співробітник ромської некомерційної організації. Їхнім завданням буде інформувати про можливості людей, які не мають права на пільги чи іншу допомогу в Чехії. «Поліцейський буде в цивільному, щоб не викликати негативних емоцій», – сказав міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Міністерство також підготує листівки угорською мовою, призначені біженцям з угорським паспортом. У такому разі вони не можуть отримати статус біженця в Чеській Республіці. Речник міністра внутрішніх справ Якуб Вейнліх не зміг сказати, скільки зараз таких людей у ​​Чехії.

«Для носіїв угорської мови у листівці буде інформація про те, що вони не мають права на жодну допомогу в Чеській Республіці. Водночас ми опишемо варіанти допомоги, на яку вони мають право в Угорщині», – пояснив Ракушан. Для тих, хто вирішить виїхати, міністерство також організовує безкоштовний транспорт до Угорщини. Однак, за словами міністра, від’їзд має бути добровільним: «Ми не можемо нікого примушувати».

Щоночі на головному вокзалі ночують до декілька сотень переважно ромських біженців з України. Здебільшого це молоді жінки з дітьми, які сплять у старій будівлі вокзалу в незадовільних умовах на землі та без належної гігієни.