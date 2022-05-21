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ZprávyУкраїнські новиниПротягом скількох днів ви маєте повернутися, коли закінчиться війна?

Протягом скількох днів ви маєте повернутися, коли закінчиться війна?

Наталія Драган
Foto: David Neff, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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18:00

Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки застерігає від неправдивої інформації, яка поширюється в українській громаді.

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Серед українців у Чехії поширюється дезінформація, від якої на своєму сайті застерігає Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки. Найпоширеніші міфи стосуються віз, коли, наприклад, мігранти думають, що якщо вони виїдуть за межі Чехії навіть на добу, то втратять тимчасовий захист. Інші ж вірять, що, отримавши візу, не зможуть повернутися до України.

Деякі мігранти у Чехії гадають, що після закінчення війни мають повернутися до України протягом трьох днів. А інші впевнені, що втратять візу, якщо протягом трьох місяців не влаштуються на роботу, попереджає чеський інформаційний портал novinky.cz.

Міністерство на своїх сторінках пояснює, як все є насправді. «Тимчасовий захист не пов’язаний із трудовими зобов’язаннями», – йдеться на сайті. Текст доступний чеською та українською мовами.

Водночас поширюється дезінформація щодо надання державної допомоги у розмірі п’яти тисяч крон. Деякі українці впевнені, що йдеться про позику. «Це не позика, а безповоротна гуманітарна допомога», – переконує міністерство, яке також зазначає, що біженці не втратять право на допомогу, якщо влаштуються на роботу.

З початку російського вторгнення в Україну Чеська Республіка стикається з натиском біженців. Наразі вона видала 342 300 віз тимчасового захисту. Зокрема, в суботу їх було 970, приблизно на 180 менше ніж тиждень тому.

Проте частина біженців уже покинула країну – вони повертаються до України чи переїжджають до інших країн. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан заявив у неділю, що, за оцінками регіонів, наразі в Чехії перебувають понад 200 тисяч українських біженців.

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  • 19. 5. 10:38 •
    ČTK

    Чехія видала українцям майже 350 тисяч віз

    У середу Чехія надала 1407 віз тимчасового захисту біженцям з України, що на 272 менше, ніж тиждень тому. Загалом із початку російського вторгнення візи отримали 348 177 біженців. Згідно з недільною заявою міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, зараз у Чехії перебуває близько 200 тисяч біженців, деякі з яких повертаються додому. За даними Міністерства праці, понад 50 тисяч людей знайшли роботу в Чехії.