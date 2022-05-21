Протягом скількох днів ви маєте повернутися, коли закінчиться війна?

Серед українців у Чехії поширюється дезінформація, від якої на своєму сайті застерігає Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки. Найпоширеніші міфи стосуються віз, коли, наприклад, мігранти думають, що якщо вони виїдуть за межі Чехії навіть на добу, то втратять тимчасовий захист. Інші ж вірять, що, отримавши візу, не зможуть повернутися до України.

Деякі мігранти у Чехії гадають, що після закінчення війни мають повернутися до України протягом трьох днів. А інші впевнені, що втратять візу, якщо протягом трьох місяців не влаштуються на роботу, попереджає чеський інформаційний портал novinky.cz.

Міністерство на своїх сторінках пояснює, як все є насправді. «Тимчасовий захист не пов’язаний із трудовими зобов’язаннями», – йдеться на сайті. Текст доступний чеською та українською мовами.

Водночас поширюється дезінформація щодо надання державної допомоги у розмірі п’яти тисяч крон. Деякі українці впевнені, що йдеться про позику. «Це не позика, а безповоротна гуманітарна допомога», – переконує міністерство, яке також зазначає, що біженці не втратять право на допомогу, якщо влаштуються на роботу.

З початку російського вторгнення в Україну Чеська Республіка стикається з натиском біженців. Наразі вона видала 342 300 віз тимчасового захисту. Зокрема, в суботу їх було 970, приблизно на 180 менше ніж тиждень тому.