Ситуація змінюється. Прочитайте, що чехи думають про біженців

Ультиматум міського голови Праги. Скарги деяких губернаторів на поведінку біженців. Перший – поки, на щастя, невеличкий – наметовий табір у районі Троя. Можна перелічити й багато інших подій, які чітко ілюструють, що подолання міграційної кризи, викликаної російською агресією проти України, входить до нової фази. Від чеської держави це вимагатиме нових зусиль, окрім негайної реакції на початковий шок. А проти зразковій реакції на початку нині уряд починає трохи губитися.

Прага і Середньочеський регіон перевантажені через потік українських біженців. Попередні старання розподілити біженців до чеських регіонів виявилися недостатніми.

До того ж невдало вибрані критерії, як багатолюдність і економічні умови регіонів, аж ніяк не враховували кількість житла та місць у школах або медичних закладах, тож де-не-де могли принести більше шкоди, ніж користі. Добре, що уряд починає працювати над кращим розподілом біженців, але не можна оминути факту, що деякі експерти вже більше місяця тому попереджали про перевантаженість центральної частини республіки.

Водночас переговори щодо мотивації областей, міст і самих біженців рівномірніше розподілити навантаження починаються фактично лише зараз.

Разом з тим в уряду «піджимає» час, оскільки скоро на нього звалиться ще одна проблема – житло. Наближаються літні канікули, тож, безумовно, у власників готелів та пансіонатів зникатиме бажання розміщувати у своїх кімнатах біженців за символічні кошти від держави. Це стосуватиметься і сімей, які запропонували їм вільну кімнату або квартиру. Багато з них надали свої вільні кімнати лише на декілька місяців з огляду на те, що за цей час уряд віднайде краще рішення. Однак наразі цього не сталося.

Стратегія уряду щодо забезпечення житлом є досить загальною, тоді як проблема «наступає на п'яти». Мобілізація загальнодоступних вільних потужностей, не кажучи вже про будівництво нових, триватиме довше і, безумовно, не покриє липневих проблем.

Державі доведеться переглянути свої внески для солідарних підприємців і сімей. Вони не повинні відповідати ринковим цінам на житло чи оренду, але мають принаймні наблизити їх до цього рівня, щоб зберегти якомога більшу частину поточних потужностей. Це буде дорого, але якщо це запобіжить утворенню колоній та гетто біженців, то це того варте.

Але навіть ці кроки повинні йти паралельно з розумним розподілом біженців по всій республіці. Вищі шанси отримати більш гідне житло, місце в школі або легший доступ до медицини само собою можуть бути мотивацією. Тим більше, якщо урядовці та волонтери зможуть чітко пояснити та підкріпити їх конкретними даними, які наразі збирає держава. Але навіть якщо виявиться, що біженцям допоможе і фінансова мотивація, це будуть добре витрачені гроші.