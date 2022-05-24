Тимчасовий притулок для біженців. Чехія закупить житлові контейнери

«Це у разі, якщо виникне необхідність розмістити (біженців – ред) в імпровізованих притулках». Саме так радник міністра внутрішніх справ Віта Ракушана Якуб Вейнліх пояснює, чому 6 квітня чеський уряд доручив Управлінню державних матеріальних резервів закупити житлові контейнери.

За словами Вейнліха, наразі вони зберігатимуться на складах, а держава використовуватиме їх лише тоді, коли виникне дефіцит інших місць для розміщення. Вони слугуватимуть передусім як притулок для біженців.

Управління має на покупку аж 200 мільйонів крон. Загалом планують придбати 17 комплектів, які вміщали б понад 2500 осіб. Постачальника мають вибрати в рамках конкурсу.

«Ми чекаємо на специфікації, як це має виглядати. Де має бути загальна кімната, де кухня, а також, звичайно, душові і житлові контейнери. Нам потрібні якісь ескізи, згідно з якими ми зможемо змагатися», – сказав виданню Seznam Zprávy представник Управління державних матеріальних резервів Якуб Лінка.

150 осіб в одному місці

Специфікацію контейнерної бази управлінню матеріальних резервів мають надати пожежники, які, за словами речниці Пожежно-рятувальної служби Чеської Республіки Павли Якубкової, ще працюють над цим. «Ми відштовхуємося від моделей, які зазвичай використовуються як обладнання для будівельних майданчиків», – відповіла вона на запитання редакції.

Водночас потрібно, аби контейнери можна було складати або з’єднувати один з одним, щоб забезпечити людям як житло, так і соціальні зручності. «Ми очікуємо, що в одному місці буде 150 осіб», – додала речниця.

За словами Вейнліха, Чехія розглядає можливість надати контейнери Україні, коли наплив біженців піде на спад. «Існує ймовірність, що потім їх перевезуть до України з огляду на те, що там повинні побудувати всю інфраструктуру, включно з квартирами, щоб вони продовжували слугувати як тимчасовий притулок», – сказав він.

Нині існує великий інтерес до житлових контейнерів. Це також підтверджує менеджер з продажу Їржі Мезіва з компанії «ELA Container», яка постачає житлові контейнери на будівництва. «Поточні терміни доставки становлять приблизно шість-вісім тижнів з дати замовлення», – зазначив він. Однак, за його словами, загрози дефіциту на ринку немає.

Після російського вторгнення в Україну в лютому Чехія надала понад 350 тисяч віз людям з України. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан заявив, що наразі в Чехії перебуває близько 200 тисяч біженців, але точну цифру ніхто не знає.