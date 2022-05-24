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ZprávyУкраїнські новиниУ Чехії виявили перший випадок мавпячої віспи

У Чехії виявили перший випадок мавпячої віспи

Даніела Пршадова, Альберт Малек , Дарина Дзюба
Foto: Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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14:32

Голова інфекційного товариства Павел Длоугий підтвердив виданню Seznam Zprávy, що у Чехії виявили перший випадок мавпячої віспи.

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«Я можу підтвердити, що у Чехії зафіксували перший випадок мавпячої віспи», – заявив у коментарі виданню Павел Длоугий, голова товариства інфекційної медицини Чеського медичного товариства імені Яна Євангеліста Пуркіне. За його словами, інфекцію підтвердили в Державному інституті здоров'я в Празі (SZÚ), а пацієнт наразі перебуває в празькому Центральному військовому шпиталі.

Мавпяча віспа – рідкісне вірусне захворювання, схоже на звичайну віспу, але зазвичай має слабші симптоми. Європейський центр профілактики та контролю захворювань сьогодні заявив, що ризик поширення інфекції серед населення «дуже слабкий», але «підвищений» у людей із кількома статевими партнерами.

В медичних установах кажуть, що найбільш відомі випадки в Європі траплялися серед чоловіків, які мають статеві стосунки з іншими чоловіками, однак дослідники попереджають, що важко визначити, чи поширення спричинено самим сексом чи тісним контактом. За їхніми словами, заразитися може будь-хто при тісному контакті з хворою людиною або з її одягом чи постільною білизною.

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