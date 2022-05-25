Скільки українців покинули Чехію? Точна цифра невідома

Службовиця банку Наташа разом із сином та невісткою знайшли тимчасовий прихисток у квартирі в празькому районі Гайє. «Однак приблизно через місяць їй зателефонували з банку, в якому вона працювала, і сказали, що якщо вона не повернеться, то втратить роботу. Тому вони поїхали», – розповідає молода пара, яка запропонувала їм квартиру.

У Брно українська родина зібрала речі одразу після того, як внесла заставу за проживання, але обіцяної квартири так і не дочекалася. Після такого досвіду розчаровані вони повернулися до України.

Подібних історій багато. Проте, скільки зареєстрованих українців уже виїхали з країни, ніхто не знає. Чехія видала українцям майже 350 тисяч віз, а міністр внутрішніх справ Віт Ракушан підрахував, що наразі в країні перебуває лише близько 200 тисяч біженців.

Журналісти видання Seznam Zprávy дізнавалися, як міністр отримав таку цифру. Його речник визнає, що це приблизна оцінка, яка виникла в результаті підрахунку різних даних, наприклад, від операторів або перевізників. За роз'ясненням до них звернулася і редакція. Однак вони стверджують, що у них немає даних, на основі яких можна було б зробити подібні висновки.

Президент Асоціації операторів мобільного зв’язку Їржі Грунд пояснює, що вони повідомляють лише про кількість українських SIM-карт, які з’явилися в мережах чеських операторів. Тому Міністерство внутрішніх справ не могло покладатися на дані, які вони надають.

«Ми не можемо допомогти державі дізнатися куди їдуть біженці. Ми знаємо лише про те, що сюди приїхав хтось з України. Про те, що до чеської мережі під’єднався конкретний український номер», – пояснює президент асоціації.

Він також додає, що асоціація більше не звітує про збуток SIM-карт. «Навіть закон нам це не дозволяє, ми не маємо права відслідковувати людей, не кажучи вже про національність. Це неможливо», – відповідає Іржі Грунд. До того ж зняття з реєстрації української SIM-карти з чеської мережі може означати лише те, що біженець тепер має чеський номер, а не те, що він поїхав з країни.

Мінус тисяча щодня?

Дві конкретні цифри, які ілюструють поточне співвідношення між новоприбулими біженцями та тими, хто залишає країну, представив минулого тижня міністр транспорту Мартін Купка.

Він повідомив інформагенству «ČTK», що близько 15 тисяч біженців з України прибули до Чехії потягами в першій половині травня, тоді як близько 13 500 з них виїхали з країни, тобто близько тисячі щодня.

Однак речник «Чеських залізниць» Лукаш Кубат стверджує, що у нього також немає конкретних даних. Проте він підтвердив редакції, що вони реєструють збільшення кількості людей, які виїжджають з Чехії.

«Чи то до Польщі, чи до Словаччини, а також до Австрії чи Німеччини», – сказав Лукаш Кубат, додавши, що перевізник не здійснює прямих рейсів до України і не може коментувати, чи повертаються біженці назад.

Частково вказувати на те, скільки дорослих біженців оселилися в Чеській Республіці, може кількість відкритих чеських банківських рахунків. «Згідно з останніми даними, банки реєструють 187 тисяч таких рахунків», – сказав виданню Seznam Zprávy Радек Шальша, PR-менеджер Чеської банківської асоціації.

Однак навіть тут не можна стверджувати, що всі люди, які мають відкритий рахунок у Чехії, залишаються в країні, а оцінювати, скільки рахунків неактивних, поки зарано. До того ж потрібно враховувати дітей, адже не всім біженці відкрили рахунки.

Без адреси немає грошей

Також є певні неясності в статистиці міст та муніципалітетів. Водночас ці дані мають допомогти уряду та регіонам краще розпланувати кількість потрібних місць для розміщення біженців і кількість місць у школах, а також визначити, які регіони перевантажені, і навпаки.

Держава сподівається отримати точну інформацію щодо кількості українців у Чехії завдяки змінам у наданні гуманітарної допомоги.

«Ми готуємо більш точний механізм. Він полягає в тому, що додаткові пільги будуть пов’язані з реєстрацією. Коли людина йде отримати п'ять тисяч крон, вона також реєструється в муніципальному управлінні або центрі зайнятості. Так ми точно знатимемо, де вона живе», – сказав Віт Ракушан минулого вівторка після позачергового засідання уряду.

Але навіть попри це існує певна вірогідність помилки, тому що, безумовно, не кожен біженець подає заяву на отримання гуманітарної допомоги. За словами міністра, пілотне опитування показало, що, наприклад, у Гавіржові залишилися 87 відсотків зареєстрованих біженців.

Уряд також обіцяє більше інформації на основі другого пакету закону «Лекс Україна», який нині прямує до парламенту. Українці зобов’язані повідомляти про зміну місця проживання, в якому вони мешкають більше 15 днів, протягом трьох робочих днів.

Також в уряді розробляють загальноєвропейську систему, яка має допомогти окремим країнам відстежувати міжнародні подорожі біженців. За словами Віта Ракушана, її мають запустити до кінця травня.