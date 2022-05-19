Вакцинація четвертою дозою може початися в серпні, мільйони людей чекають

«Четверта доза стосуватиметься здебільшого тих, хто має третю дозу вакцини і отримав її, наприклад, у січні, лютому чи березні. Високий рівень антитіл зберігається приблизно від чотирьох до п’яти місяців. Водночас найбільший ризик захворіти буде у другій половині жовтня аж до січня. Тому вакцинація четвертою дозою має бути десь у серпні, вересні та на початку жовтня», – зазначив у п’ятницю міністр охорони здоров’я Чехії Властіміл Валек.

Нинішній перебіг пандемії коронавірусу, на його думку, говорить про те, що вакцинацію населення проводитимуть щоосені. Але якщо люди подумують про щеплення вже зараз, їм слід враховувати кілька факторів.

«Якщо людина знаходиться у групі високого ризику, в момент, коли у неї закінчується захисна дія другої дози, вона має зробити третю. Інші ж повинні чекати до серпня, вересня або початку жовтня. Так, аби рівень антитіл у них досягнув піку в жовтні, грудні та січні», – відповів міністр на запитання видання Seznam Zprávy під час п’ятничної прес-конференції.

Водночас він запевнив, що в Чехії достатньо вакцин, а в майбутньому щеплення повністю покриватиме медичне страхування.

Згідно з даними міністерства, щеплення проти коронавірусу зробили близько 65 відсотків населення, включно з дітьми; близько 75 відсотків дорослих і понад 90 відсотків людей старше 65 років. Також відомо, що третю дозу отримали близько чотирьох мільйонів осіб. Так, восени вакцинація може стосуватися аж мільйонів чехів.

Дані про ефективність

За словами міністерства, осіння вакцинаційна кампанія також має підтвердити поточні дані щодо ефективності вакцин.

Директор Інституту інформації та статистики в сфері охорони здоров'я (ÚZIS) Ладіслав Душек нагадав, що в листопаді 2021 року, коли поширювався штам «Дельта», вакцинація двома дозами знизила ризик зараження людей старше 65 років приблизно на 59 відсотків. Ризик госпіталізації знизився більш ніж на 76 відсотків, а ризик підключення до апарату штучної вентиляції легень – майже на 85 відсотків.

У лютому цього року, коли поширювався більш заразний штам «Омікрон», ризик зараження був нижчим на 50 відсотків, госпіталізації – майже на 87 відсотків, а ризик підключення до апарату штучної вентиляції легень – на 89 відсотків.

Захищені пацієнти

«Омікрон» значно заразніший, репродуктивне число наближається до показників кору, і його неможливо зупинити. Через три-чотири місяці захист від інфекції знижується. Але проти важкого перебігу захворювання вакцини захищають майже на 80 відсотків», – запевнив Душек.

Окрім даних по всій республіці, докази ефективності вакцинації нині базуються на даних пацієнтів із трансплантованою ниркою. Результати такого дослідження нещодавно оприлюднили Інститут інформації та статистики в сфері охорони здоров'я (ÚZIS) та Інститут клінічної та експериментальної медицини (ІКЕМ).

Участь у дослідженні брали 2101 пацієнт після операції з трансплантації нирки, які не перехворіли на COVID-19. Моніторинг проводився з лютого по травень 2021 року, тобто в період піку поширення штаму «Альфа». Аналіз первинних даних показав до 65 відсотків ефективності вакцинації проти інфекції.