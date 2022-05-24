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ZprávyУкраїнські новиниМер Праги пропонує не виплачувати допомогу біженцям в місцях, де їх забагато

Мер Праги пропонує не виплачувати допомогу біженцям в місцях, де їх забагато

Ярослав Гавенда, Наталія Драган
Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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18:00

Серед політиків з’явився план змотивувати українських біженців переїхати з переповнених місць до тих, де є більше місця.

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У вівторок міністр внутрішніх справ Віт Ракушан зустрівся з губернаторами чеських та моравських регіонів щодо обговорення міграційної ситуації. Головною темою був перерозподіл біженців у межах Чехії. Мер Праги хоче обмежити виплату допомоги біженцям у місцях, де їх забагато.

«Система може виглядати так, що ми мотивуватимемо біженців переїхати. У регіонах, де ще є місця для біженців, буде доступна вища фінансова компенсація для людей, які нададуть українцям житло», – сказав виданню Seznam Zprávy голова Карловарського регіону Петр Кулганек.

На думку політиків, біженці мають їхати туди, де є робота та житло, і щоб не всі прямували до Праги. На зустрічі також було заявлено, що чимало біженців вже покинули Чехію, і наразі держава не має точної кількості тих, хто наразі знаходиться в країні.

«Тому я пропоную, наприклад, обмежити виплату допомоги і субсидій біженцям у місцях, де їх забагато, та скоординовано керувати їх переміщенням до місць з вільними місцями. Інакше ми за гроші держави створюємо проблему, яку потім доведеться вирішувати за інші державні кошти», – сказав мер Праги Зденек Гржіб.

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