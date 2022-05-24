Мер Праги пропонує не виплачувати допомогу біженцям в місцях, де їх забагато

У вівторок міністр внутрішніх справ Віт Ракушан зустрівся з губернаторами чеських та моравських регіонів щодо обговорення міграційної ситуації. Головною темою був перерозподіл біженців у межах Чехії. Мер Праги хоче обмежити виплату допомоги біженцям у місцях, де їх забагато.

«Система може виглядати так, що ми мотивуватимемо біженців переїхати. У регіонах, де ще є місця для біженців, буде доступна вища фінансова компенсація для людей, які нададуть українцям житло», – сказав виданню Seznam Zprávy голова Карловарського регіону Петр Кулганек.

На думку політиків, біженці мають їхати туди, де є робота та житло, і щоб не всі прямували до Праги. На зустрічі також було заявлено, що чимало біженців вже покинули Чехію, і наразі держава не має точної кількості тих, хто наразі знаходиться в країні.