Чи знаєте ви, де в Чехії найкрасивіші вітряні млини?

Поєднайте подорож чеською сільською місцевістю зі знайомством із вітряними млинами. Їх можна знайти в моравських селах, на пагорбах і посеред історичних міст. Деякі з них знову працюють, тож можна на певний час розслабитися і послухати стукіт лопатей. Багато млинів сьогодні недоступні, деякі навіть використовуються для проживання, але їхньою архітектурою ви можете насолодитися і з вулиці.

Вратно: романтичний фон для вашого весілля

У Чехії можна зустріти два види вітряків. Перший називається млин голландського типу. Здебільшого це кам’яна кругла будівля, яка має міцний фундамент і рухливий дах із пропелером. Прикладом такого вітряка є млин біля селища Вратно поблизу містечка Мшено. Він був побудований в 1870 році і нещодавно пройшов серйозну реконструкцію. Подивитися на нього можна лише ззовні, адже млин закритий для відвідувачів, проте його можна орендувати як місце для весілля. Навколо млина простягається мальовничий краєвид Кокоржинського регіону, а також видно фортецю Троскі.

Foto: Martin Tesař Востаннє млин використовували у 1923 році, після чого він став занедбаним.

Клобоукі-у-Брна: сумне нагадування про війну

Другим типом вітряних млинів у Чехії є колонні або німецькі млини. Це дерев’яна конструкція на твердій жердині, яка обертається відповідно до напрямку вітру. Зразок млина німецького типу можна побачити, наприклад, у містечку Клобоукі-у-Брна. Колись їх тут було аж вісім, останній, що з 1938 року охороняється як історична пам’ятка, під час визволення міста в 1945 році згорів дотла. Проте місцевим не вистачало такої домінанти, тож у 80-х роках вони знайшли подібний, відремонтували його та поставили на місці, де раніше стояв історичний млин. Вітряк у містечку Клобоукі-у-Брна всередині повністю обладнаний і функціональний. З травня до кінця вересня він відкритий у суботу і неділю.

Foto: Rostislav Hudec Тут є один із небагатьох вітряків, який повністю працює. Насолодитися ним можна під час екскурсії.

Рупрехтов: заночуйте під унікальною турбіною

До млинів голландського типу належить вітряк 1873 року в місті Рупрехтов у Вишківському районі, однак на перший погляд він відрізняється від інших. Замість класичних лопатей на його даху шанувальники технічних пам'яток мають можливість побачити турбіну Халладея. Це двотонний апарат, який обертається на висоті 16 метрів над землею. Турбіна більш характерна для Америки, а в Чехії та Європі його відносять до категорії унікальних. З травня до кінця вересня будівлю, що знаходиться біля Моравського карсту, можна орендувати для відпочинку.

Foto: Richard Mülfeit Спочатку млин мав класичне дерев’яне колесо з лопатями, але його знесла буря, і під час реконструкції власник зважився на небувалу в Європі технічну новинку – вітрогенератор.

Букованський млин у Моравській Словаччині

Домінанта селища Буковани поблизу Кийова нагадує фольклор Моравської Словаччини. Навколо кам’яного Букованського млина знаходиться центр пригод для відвідувачів. Тут діти можуть побачити тварин, ви зможете смачно поїсти в ресторані з місцевими стравами, а також прогулятися алеєю зі статуями монархів і зупинитися в номерах з сільським колоритом. Прикрасою всієї території є сам млин, збудований у 2004 році. В селищі Буковани можна відвідати не лише оглядову тераса на верхньому поверсі, звідки відкривається краєвид на виноградники Кийова та хребти Білих Карпат, але й виставку словацької кухні першої половини 20-го століття. Млин відкритий щодня.

Foto: Klára Pašková Млин також слугує як оглядова вежа, її висота становить 15 метрів.

Тршебіч: жодних слідів борошна

У млині мололи не тільки борошно. Свідченням цього є, наприклад, вітряк у Тршебічі, який ви знайдете безпосередньо в історичному місті. З 1836 року енергію вітру тут використовували для дроблення кори дерев, необхідного для дублення шкіри. Саме виробництво та обробка шкіри були у минулому найчастішим способом забезпечити прогодовування для місцевих жителів. Минулого року після реконструкції будівлю знову відкрили для відвідувачів. Виставка всередині нагадує про знамениту епоху шкіряного ремесла в Тршебічі, а також про долі людей, які жили тут у минулому столітті. З 30-х років приміщення млина слугувало як соціальне житло. Нині він відкритий для відвідувачів щодня з травня до кінця вересня.

Foto: Jiří Balada За своїм призначенням млин слугував лише сорок років, потім його замінили сучасніші парові машини та хімічне дублення шкіри.

Рожнов-під-Радгоштем: екскурсія з поясненням

У Волоському музеї під відкритим небом у містечку Рожнов-під-Радгоштем можна відвідати не лише вітряк, а й старовинну лісопилку чи кузню. З екскурсоводом ви пройдетеся безліччю врятованих народних споруд і дізнаєтеся, як важко було в минулому добувати борошно, вичавлювати олію чи ткати полотно. Сам дерев’яний млин знаходиться в зоні відвідувачів «Valašská dědina», це копія оригінального млина з села Кладники поблизу Пршерова, який працював аж до 1959 року.