Ресторани, які варто відвідати. Три новинки в чеській столиці

Розпочати тур варто у празькому районі Карлін, який поступово стає гастрономічним серцем столиці. На вулиці Соколовська (Sokolovská) відкрився заклад мережі ресторанів «Kro Kitchen», яка вже має бістро та пекарню в районах Віногради (Vinohrady) та Вршовіце (Vršovice). Ресторан називається «Kro Bistro & Bar», і окрім неординарних страв тут можна спробувати різноманітні авторські напої.

Курка з Карліна

Бістро із сучасним індустріальним інтер’єром може трохи вводити в оману, адже як головну страву тут пропонують смажене курча. Але курча від курчати різниться. Курка, яку подають в цьому ресторані, маринується в особливих спеціях з цибулею та гострим перцем фефероні за два дні до запікання, завдяки чому вона має чудовий смак. Однак головною родзинкою є різноманітні закуски, які подають до курки — смачні соуси, мариновані овочі та трави (кімчі та ягоди бузини).

Foto: Archiv Kro Bistro & Bar, Seznam Zprávy Бістро «Kro Bistro & Bar».

Водночас відвідувачі можуть насолодитися смачним домашнім темпе (готується з соєвих бобів, популярний продукт в Індонезії — ред) та фантастичним «татараком» зі смаком сушених яєчних жовтків та джину. А ще тут є чудові десерти: наприклад, восени, можна поласувати гарбузовим чатні з солоною карамеллю та морозивом з козячого сиру. З напоїв варто порекомендувати «Aquavit Paloma» з кмином, грейпфрутом і лаймом або знамениту піна коладу з кокосом, ананасом, ромом і просекко. Але тут є і розливне пиво!

Замість «Tlusté koaly»

Другий цікавий заклад – це сучасне космополітичне бістро «Sensa» на вулиці Сеноважній (Senovážná). Раніше на місці цього закладу був популярний ресторан «Tlustá koala», який тішив своїх відвідувачів протягом багатьох років. Після тривалого і ретельного ремонту бістро «Sensa» відкрилося в жовтні минулого року і швидко набуло популярності.

Заклад очолює досвідчений шеф-кухар Зденек Кршіжек, який отримував кулінарний досвід в Китаї, Малайзії та Японії, а також на популярних курсах азіатської кухні, які він проводить вже багато років. Тому цілком логічно, що особливістю меню є фірмові страви азіатської кухні.

Foto: Archiv Sensa, Ryan Sweeney, Seznam Zprávy Грильований восьминіг.

Найбільші цікавинки відвідувачі знайдуть серед смачних закусок. Обов’язково рекомендуємо скуштувати один із чотирьох варіантів: японські смажені пельмені «Гьоза» або «Вонтон», в'єтнамські спрінг-роли, фаршировані мангольдом (листковий буряк — ред) або татакі з яловичини з імбиром, грибами та соусом з вугра.

Серед головних страв варто спробувати смажене філе морського ляща з ароматним манговим соусом або кальмара з брокколі та соусом із червоного вина. Також у меню можна знайти стейки на грилі. І якщо ще буде місце для десерту, однозначним фаворитом є індійський коктейль «манго лассі» з шафраном або фісташкове тірамісу.

Паб «U Kalendů»

Третя новинка – паб «U Kalendů», який знову відкрився в грудні, це останнє придбання впливової гастрономічної мережі «Ambiente», прославленої не лише рестораном із зіркою Мішлен – «La degustation», але насамперед чеським пабом мережі «Lokál» в стилі ренесансу.

Ресторан «U Kalendů» був заснований на початку минулого століття, і крім мандрівників тут збиралися чеські дисиденти, зокрема Вацлав Гавел, який мешкав за п’ять хвилин ходьби звідси.

Foto: Archiv U Kalendů, Seznam Zprávy Родзинкою ресторану є прекрасний краєвид з вікна.

Цього разу до команди долучився талановитий шеф-кухар Гонза Вшетечка, який не лише має великий досвід роботи в ресторанах, відзначених зірками Мішлен, але й поціновувачем чеської кухні, домашнього хліба та традиційних інгредієнтів. Оскільки паб розташований біля річки, то серед закусок є також риба, знаменитий смажений слиж або запечений короп з мангольдом, який подають як головну страву.

Відвідувачам також сподобається подача смаженого порею з яйцем і анчоусами, ніжний «татарак» із тостами з копченими мізками або свинячими вушками. Тут також подають рубці з помідорами та «Андулою» – пряною ковбасою, приготованою ​​за рецептом з півдня Італії.