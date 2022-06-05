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Безкоштовні підручники чеської для українських біженців

Наталія Драган
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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včera 15:00

З 1 червня у Чехії запустили новий портал «Підручники для України», на якому всі бажаючі можуть безкоштовно замовити підручники та матеріали, необхідні для викладання чеської мови.

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  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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Основна мета проєкту – допомогти у навчанні та інтеграції дітей з України до чеських шкіл. Проєкт фінансує компанія «PPF» за допомогою фондів «PPF Foundation» і «Kellner Family Foundation».

Порталом можуть користуватися всі школи та навчальні заклади, а також викладачі чеської мови та інші некомерційні організації, які реалізують програми адаптації чи мовної підготовки для українських біженців.

«Чеська освіта підготовлена ​до систематичного навчання дітей, які є носіями іншої мови, але вона не в змозі вчасно надати навчальні матеріали у повному обсязі, коли треба навчати тисячі українських дітей. Цьому відповідає і пропозиція підручників або навчальних матеріалів, яких наразі не вистачає», – зазначив міністр освіти Петро Газдік. За його словами, проєкт групи «PPF» суттєво допоможе школам, а також директорам, вчителям та некомерційним організаціям під час інтеграції українських дітей до чеської системи освіти.

Фонди «PPF Foundation» та «The Kellner Family Foundation» забезпечать випуск майже 220 тисяч навчальних матеріалів та їхню безкоштовну доставку до всіх шкіл та навчальних закладів, які в них зацікавлені. Усі підручники будуть надруковані та розповсюджені до початку 2022/2023 навчального року.

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