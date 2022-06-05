Безкоштовні підручники чеської для українських біженців

Основна мета проєкту – допомогти у навчанні та інтеграції дітей з України до чеських шкіл. Проєкт фінансує компанія «PPF» за допомогою фондів «PPF Foundation» і «Kellner Family Foundation».

Порталом можуть користуватися всі школи та навчальні заклади, а також викладачі чеської мови та інші некомерційні організації, які реалізують програми адаптації чи мовної підготовки для українських біженців.

«Чеська освіта підготовлена ​до систематичного навчання дітей, які є носіями іншої мови, але вона не в змозі вчасно надати навчальні матеріали у повному обсязі, коли треба навчати тисячі українських дітей. Цьому відповідає і пропозиція підручників або навчальних матеріалів, яких наразі не вистачає», – зазначив міністр освіти Петро Газдік. За його словами, проєкт групи «PPF» суттєво допоможе школам, а також директорам, вчителям та некомерційним організаціям під час інтеграції українських дітей до чеської системи освіти.