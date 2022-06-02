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Мобільний додаток «Smart Migration»: поради та консультації для українців

Дарина Дзюба
Foto: Міністерство праці та соціальних справ.

Ілюстраційне фото.

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2. 6. 14:00

Науковці Університету Менделя міста Брно за участі громадської організації «Українська ініціатива в Чехії» розробили для українців додаток «Smart Migration», оператором якого стало Міністерство праці та соціальних справ.

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Внаслідок війни мільйони українців опинилися в різних країнах Європи, сотні тисяч із них емігрували до Чеської Республіки. Саме для них команда науковців створила новий мобільний додаток «Smart Migration», який допоможе їм краще зорієнтуватися в новому середовищі. У ньому українці знайдуть корисну інформацію і поради та отримають усі види консультацій щодо реєстрації, проживання, навчання, роботи, освіти та медицини в Чехії.

Додаток доступний українською, англійською та російською мовами. Запити на пошук інформації можна знайти за допомогою чату віртуального помічника.

«Я радий, що тут створили такий додаток. Він може допомогти багатьом українцям, серед яких ми просуватимемо його за допомогою наших каналів», – зазначив голова «Української ініціативи в Чехії» Богдан Райчинець.

Партнерами нового проєкту стали Міністерство праці та соціальних справ Чеської Республіки та Світова Федерація Українських Жіночих Організацій.

Завантажити додаток можна за посиланням ТУТ.

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