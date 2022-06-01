Безкоштовні курси чеської для дітей з України від школи «GoStudy»

Школа «GoStudy» допоможе дітям з України, які внаслідок російської агресії опинилися в Чехії, адаптуватися до чеських реалій. За підтримки Міністерства освіти Чеської Республіки вона запустить безкоштовний інтенсивний курс вивчення чеської мови. Заняття проходитимуть в очній формі у навчальних центрах у Празі та Брно в червні, липні або серпні 2022 року.

Основна мета курсу – підготувати дитину до щоденної комунікації в школі з однокласниками та педагогами. Тому заняття включатимуть інтеграційні завдання, під час яких педагоги будуть акцентувати свою увагу на розширенні словникового запасу та вивченні найуживаніших у побуті фраз. Це допоможе дітям краще зрозуміти менталітет і культуру країни, в якій вони житимуть і навчатимуться.

Зареєструватися на курс можуть діти віком від 14 до 18 років, які мають тимчасовий захист у Чеській Республіці.