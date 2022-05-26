Скільки дітей з України відвідують в Чехії школи та дитсадки?

Кількість українських біженців у чеських школах з початку квітня зросла на 12 відсотків і залишається низькою, якщо порівняти з кількістю зареєстрованих біженців.

Про це свідчать дані Чеської шкільної інспекції, які в понеділок журналістам представили центральний головний інспектор Томаш Затлоукал і міністр освіти Петр Газдік. За даними інспекції, близько половини початкових шкіл та п’ятої частини дитсадків зіткнулися з проблемами, пов'язаних з наповнюваністю місцями в класах чи забезпеченістю персоналу.

Такі дані ґрунтуються на інформації, яку шкільна інспекція отримала за період із початку квітня до середини травня у 52 дитячих садках та 626 середніх школах. Така кількість відповідає приблизно 70 відсоткам початкових шкіл, у яких в середині травня було не менше десяти українських біженців.

За даними інспекції, станом на 15 травня на обліку Міністерства внутрішніх справ перебуває 19 301 дитина віком від трьох до п’яти років та 68 983 дитини віком від шести до 14 років.

Згідно з попередньою інформацією, станом на 7 квітня в дитячих садках перебувало 3310 біженців з України, а в початкових школах – 23 204 дитини.

До середини травня їхня кількість у дитсадках зросла на 490, а в початкових школах – приблизно на 2800.

У половині шкіл бракує місць

Інспекція зазначила, що кількість українців, які записалися до шкіл, значно нижча, ніж кількість зареєстрованих біженців. Три чверті з них не відвідували дитсадки, а дві третини не пішли до початкових шкіл. Про це розповів інспектор Томаш Затлоукал.

Про проблеми з нестачею місць чи персоналу, за його словами, повідомила половина початкових шкіл і 20 відсотків дитсадків. Тому в регіонах, де біженців багато, а місць у школах мало, інспекція очікує проблеми з наповнюваністю під час подальшого запису учнів. До таких регіонів можна віднести, наприклад, Прагу.

Позитивним Затлоукал назвав той факт, що лише близько шести відсотків дитячих садків і десятої частини шкіл навчають українських біженців окремо від інших учнів. За його словами, переважає навчання у змішаних класах, а окремі групи для українців використовуються переважно для інтенсивного вивчення чеської мови.