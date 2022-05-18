Ці спеціальності «ризикові». Університети мають розуміти, кого приймати

Університети отримали завдання від чеського уряду – з'ясувати, чи не є ризиковим, аби з погляду безпеки російські та білоруські студенти навчалися за деякими спеціальностями. Водночас мають враховуватися дійсні міжнародні санкції.

«Це спеціальності, вивчення яких можна було б розглядати як надання технічної підтримки», – сказала речниця Технічного університету в Брно, посилаючись на вебінар для університетів, який відбувся минулого тижня. Цей вебінар організувало Міністерство освіти у співпраці з міністерствами промисловості і торгівлі, внутрішніх та закордонних справ, а також Фінансово-аналітичним управлінням (FAÚ).

Саме Фінансово-аналітичне управління (FAÚ) координує в Чехії дотримання міжнародних санкцій. Уже торік його представники склали список потенційно ризикових спеціальностей у вищих навчальних закладах для людей з країн, на які було накладено міжнародні санкції. Нині це стосується й студентів із Росії та Білорусі, яким університети можуть заборонити навчання за такими напрямами, як ядерна хімія, електротехніка, інформаційно-комунікаційні технології та інші (повний перелік нижче).

Міжнародні санкції проти Росії та Білорусі забороняють так звану «технічну допомогу» в різних галузях, від енергетики до виробів із дерева. На думку Єврокомісії, це може включати і надання вищої освіти та проведення прикладних досліджень.

«Кожен несе частину юридичної та соціальної відповідальності за те, аби результати ядерних досліджень не призвели до поширення зброї масового знищення або щоб результати досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій не сприяли систематичним порушенням основних прав людини в третіх країнах», – пише Фінансово-аналітичне управління (FAÚ) у посібнику для університетів.

За даними управління, Конституція Чехії гарантує свободу досліджень, але водночас існують певні правові обмеження. Тому університети повинні стежити за тим, щоб здобуті знання не загрожували міжнародній спільноті, не порушували права людини і не підтримували тероризм.

Список ризикових спеціальностей в університетах: біотехнологія;

електротехніка;

енергетика;

енергія і паливо;

фізика;

хімія та біохімія;

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ);

інженерія;

ядерні галузі (наприклад, ядерна хімія, ядерні технології);

космонавтика;

авіація;

нанотехнології та наноматеріали;

технологічний інжиніринг;

машинобудування;

технологія матеріалів. Джерело: Фінансово-аналітичне управління (FAÚ)

Зокрема, у Технологічному університеті в Брно рада ректорів позаминулого тижня ухвалила рішення про те, що список «проблемних» галузей складатимуть декани та керівники вищих навчальних закладів. Це питання керівництво університетів обговорюватиме і з Міністерством освіти.

Введення нових гарантій безпеки стосується не лише чинної процедури прийому на навчання, а й вже зарахованих студентів. Проте, згідно з інформацією видання Seznam Zprávy, позаминулого тижня Міносвіти рекомендувало університетам не відраховувати росіян та білорусів одразу, а лише перервати їхнє навчання.

«Якщо будуть виявлені ризикові спеціальності, і керівництво Технологічного університету в Брно вирішить, що студенти з Росії та Білорусі не навчатимуться за ними, університет міг би перервати їхнє навчання або перевести цих студентів на подібні спеціальності», – розповідає про план дій Тереза ​​Кадрножкова з відділу зовнішніх зв’язків університету.

Наприклад, Хіміко-технологічний університет у Празі (VŠCHT) вже запровадив перші конкретні заходи. Російські та білоруські студенти можуть продовжувати навчання, проте не зможуть проводити прикладні дослідження. Науковці з цього університету займаються, наприклад, розробкою нових технологій з видобування літію. Тож відтепер росіяни і білоруси не можуть брати участь у таких проєктах.

«Що стосується самого навчання, то на базових рівнях уся надана інформація знаходиться у відкритому доступі, тому ризику немає. Проте, як заявило вище керівництво, ми маємо створити механізми, щоб росіяни та білоруси не могли проводити прикладні дослідження в нашій країні, що може вплинути на безпеку. Так вони зможуть реалізувати лише базові дослідження», – розповідає виданню Seznam Zprávy речник університету Міхал Яновський.

Дозвіл для бакалаврів, заборона на дослідження

Проте будь-які обмеження для російських та білоруських студентів не повинні поширюватися на тих, хто вступає на бакалавра або вже навчається. Університети мають залишатися відкритими для цих студентів, але з обмеженням для тих, хто ще не вступив. Міністерство внутрішніх справ хоче, щоб росіяни та білоруси не мали можливість отримати візи та дозвіл на довгострокове проживання навіть після закінчення надзвичайного стану. Проте без нього навчатися у Чехії не можна.

«Заборона прямого чи опосередкованого надання технічної допомоги у сфері вищої освіти може запроваджуватися на студентів магістратури і не поширюється на базові дослідження», – пише у своєму посібнику для університетів Фінансово-аналітичне управління (FAÚ).

Як університетам реагувати на санкції? Кожен випадок має розглядатися індивідуально: завжди необхідно оцінити, чи має заборона надання технічної допомоги застосовуватися до конкретної особи з Росії чи Білорусі, з оглядом на спеціальність чи галузь дослідження. Заборона прямого чи опосередкованого надання технічної допомоги у сфері вищої освіти може запроваджуватися на студентів магістратури і не поширюється на базові дослідження. Тобто тих, результати яких відкрито публікуються, не можуть використовуватись з комерційною метою і не захищені патентом. На інформацію, що знаходиться у відкритому/вільному доступі, не розповсюджується надання технічної допомоги. Джерело: Фінансово-аналітичне управління (FAÚ)

Конкретний підхід до російських та білоруських студентів мають створити всі чеські університети, але особливо ті, які пропонують навчання за технічними спеціальностями, що безпосередньо підлягають санкціям. Однак деякі вищі навчальні заклади ще не зайняли чітку позицію.

«Нині ми працюємо над специфікацією рішення», – розповів журналістам видання Seznam Zprávy Войтєх Петрачек, ректор Чеського технічного університету (ČVUT).

Чеський сільськогосподарський університет (ČZU), навпаки, готовий не допускати деяких російських чи білоруських студентів до навчання за «чутливими» спеціалізаціями. Згідно з торішніми даними, тут навчалося найбільше російських студентів – 1 527. У 2021 році у всіх чеських вищих навчальних закладах усього навчалися 8 116 студентів із російським громадянством – це у тридцять разів більше ніж двадцять років тому. Також у Чехії навчаються 1033 білоруси, зокрема у Карловому університеті.

«Згідно з рекомендаціями співробітників МЗС, ризики безпеки абітурієнтів із країн, на які запроваджено санкції, оцінюватимуться індивідуально під час процедури прийому на навчання. Ключовими критеріями є країна походження абітурієнта, а також спеціалізація», – заявила речниця університету Карла Мрачкова.

Заборона вже поширюється на іранців чи північнокорейців

Чеські університети не вперше звертають увагу на вплив міжнародних санкцій на студентів, викладачів та дослідників. Подібні заходи безпеки вже десять років поширюються на сирійський та іранський режими. Університетам навіть заборонено приймати студентів із цих країн на деякі спеціальності. Тому що санкції спрямовані конкретно проти іранця чи сирійця, на відміну від санкцій проти Росії та Білорусі.

«У минулому нам доводилося відмовляти абітурієнтам з Ірану», – підтверджує декан факультету інформатики Університету імені Масарика Їржі Златушка.

Такі ж санкції поширюються і на абітурієнтів із Північної Кореї. Вони можуть подавати заявки лише на медичні спеціальності, і університет ще має отримати дозвіл на їхнє зарахування.

Щодо чинних санкцій проти Росії та Білорусі, то вузи їх уже поступово реалізують. Проте водночас готується загальна постанова, якої мають дотримуватися всі освітні заклади.