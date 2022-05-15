Допоможіть своїм дітям підготуватися до школи

Чеське видавництво «Nová škola» (укр. Нова школа) пропонує допомогу дошкільнятам, які разом із батьками вимушено переїхали до Чехії. Команда підготувала безкоштовний інтерактивний підручник «MIUč+ZÁPIS JE TU» (укр. Час до школи), який доступний також українською. Він призначений для дітей, вчителів та батьків і має допомогти зі вступом найменших до школи.

Діти можуть прослуховувати аудіозаписи українською та чеською мовами та поетапно виконувати завдання з робочого підручника. Вони практикуватимуть навички, необхідні для вступу до першого класу. Тут на них чекає безліч цікавих завдань, загадок та пригодницьких квестів.

Використовувати представлений матеріал можна також у межах підготовчих курсів у початкових школах.