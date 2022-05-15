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ZprávyУкраїнські новиниДопоможіть своїм дітям підготуватися до школи

Допоможіть своїм дітям підготуватися до школи

Дарина Дзюба
Foto: Jan Mihaliček, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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7:00

Час до школи? Бажаєте допомогти своїм дітям із вступом до першого класу? Завантажте інтерактивний підручник, який чеське видання підготувало саме для дошкільнят з України.

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  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Чеське видавництво «Nová škola» (укр. Нова школа) пропонує допомогу дошкільнятам, які разом із батьками вимушено переїхали до Чехії. Команда підготувала безкоштовний інтерактивний підручник «MIUč+ZÁPIS JE TU» (укр. Час до школи), який доступний також українською. Він призначений для дітей, вчителів та батьків і має допомогти зі вступом найменших до школи.

Діти можуть прослуховувати аудіозаписи українською та чеською мовами та поетапно виконувати завдання з робочого підручника. Вони практикуватимуть навички, необхідні для вступу до першого класу. Тут на них чекає безліч цікавих завдань, загадок та пригодницьких квестів.

Використовувати представлений матеріал можна також у межах підготовчих курсів у початкових школах.

Книгу можна завантажити за посиланням ТУТ.

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