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ZprávyУкраїнські новини«12 зірок для України» Відвідайте виставку українських художників у Чехії

«12 зірок для України» Відвідайте виставку українських художників у Чехії

Наталія Драган
Foto: Ініціатива «Spolku Zaedno»

Учасниками виставки стануть українські художники, які через російське вторгнення опинилися в Чехії.

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13:00

Ініціатива «Spolku Zaedno» за підтримки представництва ЄС в Чеській Республіці запрошує на виставку картин «12 зірок для України».

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1 червня у Празі відкриється виставка картин «12 зірок для України» (12 hvězd pro Ukrajinu) в рамках підтримки України та українських біженців у Чехії.

На виставці будуть представлені 12 картин українських художників, які стали переможцями мистецької майстерні в Будинку національних меншин у чеській столиці.

Колекція оригіналів експонуватиметься в Європейському домі у Празі в період з червня по серпень 2022 року. Деякі з авторів готові продати свої роботи та пожертвувати виручені кошти на допомогу Україні, наприклад, на закупівлю медичних засобів.

Виставка відбудеться в Європейському домі у Празі за адресою Jungmannova 745/24.

Детальніше за посиланням ТУТ.

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