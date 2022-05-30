«12 зірок для України» Відвідайте виставку українських художників у Чехії

1 червня у Празі відкриється виставка картин «12 зірок для України» (12 hvězd pro Ukrajinu) в рамках підтримки України та українських біженців у Чехії.

На виставці будуть представлені 12 картин українських художників, які стали переможцями мистецької майстерні в Будинку національних меншин у чеській столиці.

Колекція оригіналів експонуватиметься в Європейському домі у Празі в період з червня по серпень 2022 року. Деякі з авторів готові продати свої роботи та пожертвувати виручені кошти на допомогу Україні, наприклад, на закупівлю медичних засобів.

Виставка відбудеться в Європейському домі у Празі за адресою Jungmannova 745/24.