Від лікарів до математиків. Як Чехія прихистила українських науковиць

У рамках гранту фонд «Neuron» разом з Інститутом органічної хімії та біохімії (IOCB Tech) та компанією «i & i Prague» швидко відреагували на гуманітарну кризу під час російського вторгнення та виплатили 2 600 000 крон на підтримку українських науковиць. Завдяки солідарності чеські вчені також допомогли своїм колегам із різних куточків України з працевлаштуванням.

«Я ніколи не забуду про їхню турботу»

«Почалася війна, і я швидко шукала місце, куди ми із сім'єю могли б переїхати, щоб бути в безпеці. Коли з'явилася можливість отримати грант від фонду «Neuron», я одразу ж подала заявку і дуже зраділа, коли отримала його», – розповідає Софія Свірська. В Україні вона працювала на медичному факультеті над низкою біофармацевтичних досліджень, а тепер продовжить займатися розробкою нових препаратів у команді Інституту органічної хімії та біохімії. Українка дуже вдячна чехам за турботу і підтримку у скрутні часи.

«Моніка Вондракова, головиня правління фонду «Neuron», дуже допомогла нам у перші дні перебування в Чехії, надала нам житло. Після прибуття до Праги ми зустрілися з Мартіном Фусеком з Інституту органічної хімії та біохімії, який разом із дружиною подбав про все. Я ніколи не забуду про їхній підхід і батьківську турботу», – додає українська вчена.

Лікарка-паразитолог вирушила до міста Чеське Будейовіце

За підтримки наданого гранту до команди чеських колег в Біологічному центрі Академії наук Чеської Республіки приєдналася Вікторія Левицька. Вона є фахівцем із хвороб, що переносяться кліщами, а також займається молекулярною паразитологією, тому її новим притулком стала лабораторія молекулярної біології кліщів Інституту паразитології. Підтримку та тимчасове житло їй запропонували колеги з Біологічного центру, які також допомогли жінці отримати грант.

Foto: Архів фонду «Neuron». Українка Вікторія Левицька з сином.

«В Україні залишилися мій чоловік, батьки, а також дві кішки, це було дуже складне рішення. Наше місто було цілком безпечним, тому що воно знаходиться в південно-західній частині України, але після трьох днів сирен і спускання до бомбосховища, ми вирішили залишити Україну. Я поїхала із сином, дорога машиною зайняла два з половиною дні, ми проїхали п’ять країн», – розповідає Вікторія Левицька.

Робота для математички з української академії

Олена Атласюк дізналася про грант на шляху до Польщі, але спочатку їй потрібно було влаштуватися на роботу в чеській науковій установі. За сприяння Мартіна Маркла, гаранта наукової ради фонду «Neuron», та у співпраці з директором Математичного інституту Академії наук Чехії Томашем Вейходським їй вдалося влаштуватися на роботу.

Foto: Архів фонду «Neuron». Кандидатка математичних наук з України Олена Атласюк.