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ZprávyУкраїнські новини«Українцям вхід заборонено» Це фотомонтаж, – захищаються власниці крамниць

«Українцям вхід заборонено» Це фотомонтаж, – захищаються власниці крамниць

Даніел Палат, Дарина Дзюба
Foto: Daniel Palát

Магазин у празькому районі Карлін. Співвласниця заперечує, що на вітрині колись висіла табличка, яка забороняє вхід українцям. Нині там є лише білий папірець з інформацією про магазин.

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17:00

Згідно з фотографіями, які поширюються в соцмережах, дві крамниці в Празі розмістили табличку з написом про те, що українцям вхід заборонено. Власниці магазинів стверджують, що це фотомонтаж, одна з них уже звернувся до поліції.

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Обидва магазини знаходяться в празькому районі Карлін, один пропонує одяг, в іншому продають панчішно-шкарпеткові вироби.

У соцмережах почали поширюватися фотографії, згідно з якими на вітринах магазинів були синьо-жовті таблички з написом «Українцям вхід заборонено».

Проте, як на місці з’ясував репортер видання Seznam Zprávy, місцеві продавчині заперечують, що у їхніх магазинах коли-небудь висів такий напис.

«Я не маю до цього жодного відношення, і це мене страшенно дратує, це людська дурість», – сказала співвласниця крамниці Марцела Абдел Фаттахова. На вітрині висить папірець на тому ж місці, що й на фото, що поширюється в Інтернеті, але він білого кольору і на ньому вказана лише інформація про магазин.

«Такої таблички там ніколи не було, не знаю, навіщо мені щось таке вивішувати, коли я продаю колготки», – аргументує співвласниця.

Foto: Reprofoto Twitter/@PragueMorning (upraveno)

Фотографії, які поширюється в соціальних мережах. (Редакція додала слово «фотомонтаж»).

Рішуче відкидають звинувачення і в другому, сусідньому магазині моди. «Тут не було жодної вивіски, тут є лише чиста табличка», – сказала журналісту Seznam Zprávy мати власниці бутика Ленка Врзалова. Вона хоче порадитися з донькою, чи звертатися їм до поліції.

Речник Чеської інспекції торгівлі Їржі Фрьоліх сказав, що якщо підприємець без законної причини виключить певну групу людей, чи то словаки, німці чи українці, він порушить заборону дискримінації. Так, йому загрожує штраф від інспекції у розмірі до трьох мільйонів крон відповідно до Закону про захист прав споживачів.

Редакція дізнавалася у поліції, чи розслідує вона це питання. Речниця Віолета Сіржіштьова зазначила, що у четвер вдень хтось прийшов до відділу, щоб повідомити про подібний випадок.

Таким розповсюдженням автор фотомонтажу міг порушити репутацію юридичної особи, якій це могло завдати шкоди.

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