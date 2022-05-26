На вихідних у Чехії трохи похолоднішає, в горах може сніжити

Передовсім у п’ятницю і суботу очікується сильний вітер. Дощі, можливо із снігом, метеорологи прогнозують переважно в горах. Про це свідчить прогноз погоди Чеського гідрометеорологічного інституту.

У п’ятницю на південь Чехії прийде холодний фронт. Удень небо затягнеться хмарами, у більшості місць дощитиме, менше – на півдні.

«З фронтом до нас прийде холодне повітря з півночі, а п’ятниця і вихідні будуть холодними та вітряними», – зазначили метеорологи. Протягом вихідних місцями буде сонячно і хмарно, опади випадуть переважно на півночі, здебільшого в горах. У найвищих точках очікується сніг.