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На вихідних у Чехії трохи похолоднішає, в горах може сніжити

Наталія Драган
Foto: Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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18:00

На вихідних у Чехії трохи похолоднішає, температура не буде перевищувати 18 градусів за Цельсієм. У неділю вночі можливі заморозки.

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Передовсім у п’ятницю і суботу очікується сильний вітер. Дощі, можливо із снігом, метеорологи прогнозують переважно в горах. Про це свідчить прогноз погоди Чеського гідрометеорологічного інституту.

У п’ятницю на південь Чехії прийде холодний фронт. Удень небо затягнеться хмарами, у більшості місць дощитиме, менше – на півдні.

«З фронтом до нас прийде холодне повітря з півночі, а п’ятниця і вихідні будуть холодними та вітряними», – зазначили метеорологи. Протягом вихідних місцями буде сонячно і хмарно, опади випадуть переважно на півночі, здебільшого в горах. У найвищих точках очікується сніг.

За даними Чеського гідрометеорологічного інституту, початок наступного тижня буде переважно хмарним, місцями дощитиме. Температура повітря поступово збільшуватиметься, а в другій половині тижня вона може наблизитися до 27 градусів за Цельсієм.

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