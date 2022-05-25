Чеська фірма «ČD Cargo» вивезла з України перший потяг із кукурудзою

Із Німеччини кукурудзу відправлять кораблем до Єгипту. Про це повідомив сервер Zdopravy.cz. Україна через вторгнення Росії не може експортувати зерно морем. За даними ООН, бідним країнам через це загрожує дефіцит продовольства.

Як повідомляє портал The Kyiv Independent, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія блокує 22 мільйони тон зерна в українських портах.

«Представники «ČD Cargo» ведуть переговори з українською стороною щодо транспортних альтернатив. Обговорюються різні маршрути та шляхи. Переважно через польські та німецькі порти або, навпаки, південні маршрути через порти в Адріатичному морі», – сказав керівник «ČD Cargo» Томаш Тотг.

Перевага «ČD Cargo» полягає в тому, що вона має ліцензію на діяльність у всіх сусідніх країнах. «Ми сприймаємо це як допомогу і водночас як можливість для бізнесу», – додав Тотг. Раніше «ČD Cargo» займалася постачанням гуманітарної допомоги та військової техніки до України.