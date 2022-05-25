Hlavní obsah

Анна та Людмила. Дві українки, які нині дбають про красу чешок

Павла Дрлікова, Дарина Дзюба

Чехія скасовує медогляд для школярів з України

Даніела Пршадова, Дарина Дзюба

У Чехії є більше десятка нахилених веж. Одна з них перевершить навіть Пізанську

Філіп Григера, Дарина Дзюба
ZprávyУкраїнські новиниЧеська фірма «ČD Cargo» вивезла з України перший потяг із кукурудзою

Чеська фірма «ČD Cargo» вивезла з України перший потяг із кукурудзою

Наталія Драган
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

Reklama

19:00

Чеський державний залізничний вантажний перевізник «ČD Cargo» вивіз з України перший потяг із кукурудзою до німецького порту Браке.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Із Німеччини кукурудзу відправлять кораблем до Єгипту. Про це повідомив сервер Zdopravy.cz. Україна через вторгнення Росії не може експортувати зерно морем. За даними ООН, бідним країнам через це загрожує дефіцит продовольства.

Як повідомляє портал The Kyiv Independent, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія блокує 22 мільйони тон зерна в українських портах.

«Представники «ČD Cargo» ведуть переговори з українською стороною щодо транспортних альтернатив. Обговорюються різні маршрути та шляхи. Переважно через польські та німецькі порти або, навпаки, південні маршрути через порти в Адріатичному морі», – сказав керівник «ČD Cargo» Томаш Тотг.

Перевага «ČD Cargo» полягає в тому, що вона має ліцензію на діяльність у всіх сусідніх країнах. «Ми сприймаємо це як допомогу і водночас як можливість для бізнесу», – додав Тотг. Раніше «ČD Cargo» займалася постачанням гуманітарної допомоги та військової техніки до України.

За інформацією серверу, перший потяг перевіз приблизно 1800 тон кукурудзи, яка була завантажена у вагони в перевантажувальному депо «Добра» біля містечка Чєрна-над-Тисою.

Sdílejte článek

Související články

Чехія скасовує медогляд для школярів з України

Анатомія тривоги. Що робити, якщо вам погано

У п'ятницю очікуються грози, найсильніші будуть на північному заході Чехії

Související témata:
Українські новини

Наступні новини