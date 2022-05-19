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ZprávyУкраїнські новиниУ п'ятницю очікуються грози, найсильніші будуть на північному заході Чехії

У п'ятницю очікуються грози, найсильніші будуть на північному заході Чехії

Наталія Драган
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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21:30

У п'ятницю вдень Чехію накриє шторм. Де-не-де він буде дуже сильним і супроводжуватиметься градом, проливним дощем та сильним вітром.

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За прогнозами метеорологів, найсильнішим буде шторм на північному заході Чехії. Грози послабшають у другій половині ночі суботи, розповіли інформагентству «ČTK» у Чеському гідрометеорологічнму інституті (CHMI).

За його інформацією, перед приходом холодного фронту, який прямуватиме з Німеччини, в п'ятницю в Чехії буде приплив теплого повітря. Найвища температура цього дня може сягати тропічних 30 градусів Цельсія.

Удень, ввечері та вночі на суботу місцями очікуються сильні та дуже сильні грози, що супроводжуватимуться переважно поривами вітру від 70 до 90 кілометрів на годину та градом. Людям слід очікувати шторм в п’ятницю з 15.00, тоді як у Карловарському, Устецькому та Ліберецькому регіонах шторми будуть дуже сильними з 18.00 аж до півночі.

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