У п'ятницю очікуються грози, найсильніші будуть на північному заході Чехії

За його інформацією, перед приходом холодного фронту, який прямуватиме з Німеччини, в п'ятницю в Чехії буде приплив теплого повітря. Найвища температура цього дня може сягати тропічних 30 градусів Цельсія.

Удень, ввечері та вночі на суботу місцями очікуються сильні та дуже сильні грози, що супроводжуватимуться переважно поривами вітру від 70 до 90 кілометрів на годину та градом. Людям слід очікувати шторм в п’ятницю з 15.00, тоді як у Карловарському, Устецькому та Ліберецькому регіонах шторми будуть дуже сильними з 18.00 аж до півночі.