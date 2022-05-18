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ZprávyУкраїнські новиниВідвідайте традиційний парад вишиванок у Празі

Відвідайте традиційний парад вишиванок у Празі

Дарина Дзюба, Наталія Драган
Foto: tolga ildun, Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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12:00

«Дякуємо, Чехіє!» – саме під таким лозунгом відбудеться цьогорічний марш вишиванок у чеській столиці. У Празі також пройде низка заходів до Дня вишиванки.

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Кожного третього четверга в травні в Празі, як і в багатьох європейських містах, відзначатиметься День вишиванки. Цього року 19 травня буде особливим – воно стане днем єдності українців, вдячності за допомогу привітній Чехії та закликом до підтримки української армії.

Посольство України в Чехії та громадська організація «Берегиня» запрошують українців у Празі одягнути вишиванку на роботу чи на прогулянку. Вишивану сорочку можна замінити футболкою з українською символікою, стрічкою або вінком із квітів тощо.

Також 19 травня планується традиційна зустріч біля пам’ятника Тарасові Шевченку в Празі. На святі, яке розпочнеться о 18.00 за адресою Kinského náměstí, українці співатимуть народні пісні та цитуватимуть вірші.

20 травня о 15.00 у Домі національних меншин, що знаходиться за адресою Vocelova 3, на вас чекає майстер-клас «Хрестик за хрестиком». У цей же час його можна відвідати і 21 травня, а о 17.00 тут відбудеться перегляд фільму про українську вишиванку «Спадок нації».

Кульмінацією святкування стане парад вишиванок у Празі, який пройде під лозунгом «Дякуємо, Чехіє!». Марш відбудеться 22 травня о 13.30. Учасники параду зберуться біля пам’ятника Карлу IV (на початку Карлового мосту, навпроти кафедрального собору святого Климента).

Під час ходи вітатимуться українські, чеські та європейські прапори і символіки, плакати із закликами до підтримки України та словами вдячності Чехії.

З інформацією щодо святкування Дня вишиванки у Празі можна ознайомитися ТУТ.

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