«Діти Чехії дітям України» Відвідайте концерт, присвячений українським дітям

У концерті візьмуть участь понад 20 танцювальних колективів із різних куточків Чехії, а також близько 500 дітей та молоді. Водночас глядачі зможуть побачити виступи дітей з України, які разом із батьками вимушено покинули свої домівки та знайшли прихисток у Чехії.

Концерт «Діти Чехії дітям України» відбудеться на підтримку обдарованих українських дітей. Кошти від заходу будуть спрямовані на підтримку дітей танцюристів, які втекли з України після початку війни, щоб створити умови для продовження своєї танцювальної діяльності.

Концерт відбудеться за підтримки Посольства України, української меншини в Чехії та фонду «European Youth Forum».