Як вам живеться у Чехії? Три відповіді від Єлизавети

Єлизаветі Яворській 22. Родом вона із Запоріжжя, проте протягом останніх п'яти років жила у Києві, де працювала в рекламній агенції як digital strategist. До Праги дівчина приїхала другого березня. Прихисток українці надали її друзі, які вже довгий час живуть у чеській столиці.

Foto: Архів Єлизавети Яворської. Українка Єлизавета Яворська.

Чи плануєте ви залишитися в Чехії?

Ні, після війни я хочу повернутись до України. Завжди думала, що поживу за кордоном декілька місяців, а потім повернусь до Батьківщини. Проте я ніколи не могла припустити, що це станеться за таких умов.

Чи знайшли ви вже роботу? Якщо ні, чи шукаєте її?

Наразі я працюю дистанційно в київській рекламній агенціі, яка відновила роботу. Нині я знову переглядаю вакансії в міжнародних компаніях, оскільки агенція має змогу виплачувати лише 50 відсотків зарплатні. Цього, на жаль, не вистачає на життя.

Що під час перебування в Чехії вас найбільше порадувало/сподобалося або навпаки?

В Чехії мені найбільше сподобались травмаї та зручна інфраструктура. Дуже зручно, що магазини тут відкриті і в неділю – від друзів з Німеччині чула, що це величезна проблема. Також у Чехії досить привітні люди, які навіть без знання англійської мови знаходять спосіб допомогти.