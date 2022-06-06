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ZprávyУкраїнські новиниЯк вам живеться у Чехії? Три відповіді від Єлизавети

Як вам живеться у Чехії? Три відповіді від Єлизавети

Дарина Дзюба
Foto: Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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17:00

Видання Seznam Zprávy запитало біженців з України про життя в Чехії. Ми поцікавилися, зокрема, їхніми планами на майбутнє та враженнями від перебування в новій країні. Їхні відповіді публікуємо в нашому опитуванні.

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  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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Єлизаветі Яворській 22. Родом вона із Запоріжжя, проте протягом останніх п'яти років жила у Києві, де працювала в рекламній агенції як digital strategist. До Праги дівчина приїхала другого березня. Прихисток українці надали її друзі, які вже довгий час живуть у чеській столиці.

Foto: Архів Єлизавети Яворської.

Українка Єлизавета Яворська.

  • Чи плануєте ви залишитися в Чехії?

Ні, після війни я хочу повернутись до України. Завжди думала, що поживу за кордоном декілька місяців, а потім повернусь до Батьківщини. Проте я ніколи не могла припустити, що це станеться за таких умов. 

  • Чи знайшли ви вже роботу? Якщо ні, чи шукаєте її?

Наразі я працюю дистанційно в київській рекламній агенціі, яка відновила роботу. Нині я знову переглядаю вакансії в міжнародних компаніях, оскільки агенція має змогу виплачувати лише 50 відсотків зарплатні. Цього, на жаль, не вистачає на життя. 

  • Що під час перебування в Чехії вас найбільше порадувало/сподобалося або навпаки?

В Чехії мені найбільше сподобались травмаї та зручна інфраструктура. Дуже зручно, що магазини тут відкриті і в неділю від друзів з Німеччині чула, що це величезна проблема. Також у Чехії досить привітні люди, які навіть без знання англійської мови знаходять спосіб допомогти. 

Єдине, що мені не сподобалось  в аптеках неможливо купити ліки без рецепту.

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