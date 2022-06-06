Політики обіцяють зупинити бізнес торгівлі дітьми. Чехія готує новий закон

Перші чеські політики пообіцяли зупинити торгівлю дітьми, центром якої стала Прага. У п'ятницю видання Seznam Zprávy детально розповіло про інцидент, як наймані українки, сурогатні матері, приїжджають до столиці Чехії народжувати дітей для клієнтів харківської клініки, а ті забирають з Праги немовлят, «зроблених на замовлення». Це відбувається й через відсутність чітких правил для сурогатного материнства у Чехії.

Віце-спікерка вищої палати депутатів парламенту Чехії Ольга Ріхтерова заявила, що її партія (чеська політична партія «Пірати» – ред) працюватиме над створенням закону, який заповнить цю прогалину в законодавстві.

«Нині наші експерти аналізують можливі рішення, потім ми подамо пропозиції нашим партнерам по коаліції і домовимося, чи відправимо їх на схвалення до парламенту від імені «Піратів», чи підемо відомчим шляхом», – сказала Ріхтерова виданню Seznam Zprávy.

У справі, яку вже три роки розглядають чеські правоохоронці разом із своїми закордонними колегами, Прага є певним логістичним центром всього бізнесу.

Клієнти, виключно гомосексуальні пари або чоловіки, які живуть без партнерки, замовляють дітей у клініці професора Олександра Феськова з Харкова. Вони доставляють сперму, клініка підбирає донорські яйцеклітини відповідно до вимог клієнта, а потім дитину за 10 тисяч доларів виношує сурогатна мати. Здебільшого бідна українка.

Олександр Михайлович Феськов (63) Foto: www.feskov.ua, Seznam Zprávy Феськов Олександр Михайлович, засновник мережі клінік репродуктивної медицини. Український лікар і науковець, спеціаліст із лікування безпліддя. Заснував у Харкові клініку, яка займається наданням послуг сурогатного материнства, тобто коли ембріон біологічних батьків виношує інша жінка. Філіали клініки є й в інших містах Європи.

Наприкінці минулого року МВС України повідомило, що поліція звинуватила шістьох працівників клініки у торгівлі людьми. За даними слідства, клініка возила сурогатних матерів до Праги, куди за дітьми літали майбутні батьки з усього світу. За українським законодавством це злочин, за скоєння якого передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.

Клієнти платять за дітей від 60 до 70 тисяч євро.

Пологи та реєстрація нових батьків у РАЦСі відбувається у Празі. А все для того, щоб клініка могла обійти українські закони. В Україні сурогатна мати може народити дитину лише подружжю, яке не може мати власних дітей. Однак для пар однієї статі або одинакам це неможливо.

Проте над Чехією простягається «сіра зона», чіткі закони щодо сурогатного материнства тут не діють.

«Необхідно зробити так, аби жінок, які опинилися у складному матеріальному становищі, не використовували як сурогатних матерів, і встановити чіткі правила та процедури відбору. А також гарантувати безпеку та права дитини і подбати про те, щоб потенційні батьки відповідали необхідним критеріям і не були у правовій невизначеності», – додала віце-спікерка вищої палати депутатів чеського парламенту.

Міністр праці та соціальних справ Мар’ян Юречка зазначив, що вирішуватиме цю проблему під час переговорів з іншими міністрами. «Ми, безумовно, будемо вимагати, щоб рішення на законодавчому рівні було знайдено якнайшвидше, а подібні випадки взагалі не траплялися в майбутньому», – зауважив Юречка.

Чеські детективи описали тридцять випадків дітей, які народилися в Празі, звідки їх відправляли до різних країн Європи або, наприклад, Китаю. Головна проблема полягає в тому, що діти виходять з-під будь-якого контролю державних установ чи судів. У батьків – клієнтів клініки – ніхто не перевіряв, чи вміють вони доглядати за немовлям або чи хтось не «купив» дитину, наприклад, для порнографії.

Хоча слідчі не виявили такого випадку, вони все ще наполягають на тому, щоб політики заповнили цей правовий вакуум.

«Дитина не може бути просто товаром, який можна купити, якщо у мене достатньо грошей. Водночас, з нашої точки зору, неприпустимо, що якщо в даній країні є абсолютно чітко визначені умови для сурогатного материнства, це можна легко обійти, відправивши матір до Чехії, де вона злегалізує весь процес», – заявив речник Національного центрального офісу боротьби з організованою злочинністю Ярослав Ібегей.

В Україні у цій справі правоохоронці звинуватили шість осіб, яким, за словами поліції, вдалося заробити щонайменше 1,2 мільйонів євро. За це їм загрожує позбавлення волі на 15 років.

Серед підозрюваних є також засновник мережі клінік Олександр Феськов. Його адвокат Марек Айхлер повідомив, що Феськова не розшукують у Чехії (і це правда – він живе в Україні, тому підпадає під юрисдикцію місцевих детективів, хоча значна частина справи відбувається у Празі).