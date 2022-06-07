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Як вам живеться у Чехії? Три відповіді від Інни

Дарина Дзюба
Foto: Архів Інни Катрич.

Українка Інна Катрич у Празі.

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17:00

Видання Seznam Zprávy запитало біженців з України про життя в Чехії. Ми поцікавилися, зокрема, їхніми планами на майбутнє та враженнями від перебування в новій країні. Їхні відповіді публікуємо в нашому опитуванні.

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Інна Катрич приїхала до Праги з Києва. В Україні жінка була керівницею фінансового департаменту, проте, незважаючи на великий досвід, Інна досі шукає роботу у Чехії.

  • Чи плануєте ви залишитися в Чехії?

Не знаю. Все залежить від двох факторів: припинення бомбардування Києва і всієї України та робота в Чехії за фахом.

  • Чи знайшли ви вже роботу? Якщо ні, чи шукаєте її?

У мене виникли проблеми із працевлаштуванням. Нині я шукаю роботу в міжнародних компаніях Чехії. Локальний ринок, на жаль, пропонує лише важку фізичну роботу по 10-12 годин шість днів на тиждень.

  • Що під час перебування в Чехії вас найбільше порадувало/сподобалося або навпаки?

Мені не вдалося знайти організовані державні курси чеської мови. Бракує адаптації. Всю інформацію доводиться шукати самостійно на форумах. Щомісяця в Чехії нові вимоги до оформлення документів на виплату пільг. Багато часу забрало отримати мультивізу, яку зрештою відмінили.

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