Як вам живеться у Чехії? Три відповіді від Інни

Інна Катрич приїхала до Праги з Києва. В Україні жінка була керівницею фінансового департаменту, проте, незважаючи на великий досвід, Інна досі шукає роботу у Чехії.

Чи плануєте ви залишитися в Чехії?

Не знаю. Все залежить від двох факторів: припинення бомбардування Києва і всієї України та робота в Чехії за фахом.

Чи знайшли ви вже роботу? Якщо ні, чи шукаєте її?

У мене виникли проблеми із працевлаштуванням. Нині я шукаю роботу в міжнародних компаніях Чехії. Локальний ринок, на жаль, пропонує лише важку фізичну роботу по 10-12 годин шість днів на тиждень.

Що під час перебування в Чехії вас найбільше порадувало/сподобалося або навпаки?