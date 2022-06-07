Відвідайте книжковий ярмарок «Світ книги» в Празі

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У рамках літературного фестивалю відбудуться три українських події. Вже 8 червня, напередодні офіційного відкриття «Світу книги», пройде музично-поетичний перформанс «Фокстроти» – проєкт Сергія Жадана та Юрія Гуржи. Дискотека поетів українських 1920-х стане своєрідною pre-party всього ярмарку.
Захід відбудеться о 19.00 за адресою: DOX Centre for Contemporary Art, Poupětova 1, Praha 7.
9 червня відбудуться ще дві події. Перша – круглий стіл європейських книжкових ярмарків. Про теперішнє і майбутнє книжкових ярмарків дискутуватимуть Нікі Терон, менеджерка міжнародних проектів Франкфуртського книжкового ярмарку, Єлена Пасолі, директорка дитячого книжкового ярмарку в Болоньї, Юлія Козловець, директорка фестивалю «Книжковий Арсенал» у Києві, а також Радован Ауер, директор празького фестивалю «Світ Книги».
Захід відбудеться о 14.00 за адресою: Ateliér Evropa – Venkovní plocha.
Друга подія – зустріч з поеткою Любою Якимчук. Разом із кураторкою Літературної програми Книжкового Арсеналу Оксаною Щур вони говоритимуть про сучасну поезію в часи війни: як вона пишеться, якою їй бути після Бучі та Маріуполя, чи доречні поетичні читання та закордонні поїздки-виступи під час війни. Окрім того, Люба Якимчук читатиме власні вірші українською мовою, а перекладач Олексій Севрук прочитає ці поезії у перекладі чеською.
Захід відбудеться о 16.00 за адресою: HALL B, Výstaviště Holešovice.
Вхід на фестиваль з українським паспортом безкоштовний.
Детальніша інформація про події за посиланням ТУТ.