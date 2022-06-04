Найкрасивіші чеські водосховища. Вирушіть у подорож до води

Водосховище, захист від повеней, джерело енергії, а також місце для туризму чи відпочинку. Деякі водосховища суворо охороняються та обгороджені, але інші запрошують вас у гості і пропонують, наприклад, повчальну екскурсію, яка ознайомить вас із секретами того, як людство підкорювало водотоки.

Ліс Королівства: романтичне видовище

Унікальне водосховище Ліс Королівства побудовано у неоготичному стилі на річці Ельба і багато хто вважає його найкрасивішим у Чехії. Дамба була призначена для розвантаження ландшафту гірського ареалу Подкорконоші, який постраждав від численних повеней. Її будівництво розпочалося в 1910 році і свого часу з довжиною 218 метрів в неї була найдовша гребля в Чехословаччині. Будівля, що підіймається на висоту майже 33 метри, відкрита для відвідувачів, біля греблі є стежка, яка запрошує на прогулянки та велопрогулянки.

Foto: Mapy.cz Споруда з романтичною назвою і казковим краєвидом. Але покупатися тут вам не вдасться.

Длоуге Стране: технічна перлина

Найпотужніша чеська гідроелектростанція Чехії називається Длоуге Стране (Dlouhé stráně), знаходиться вона на гірському хребті Грубий Єсенік (Hrubý Jeseník). Між верхнім і нижнім водосховищами перепад висот складає понад 500 метрів, а рух води між ними сприяє стабілізації енергетичної системи по всій країні. Туристів тут запрошують відвідати верхнє водосховище: воно має висоту 1350 метрів, а доступ до водоскиду довжиною 1750 метрів є вільним. Доїхати сюди можна велодоріжкою, на якій розташований червоний туристичний знак, підйом полегшить канатна дорога з ареалу Кути-над-Десноу. Біля нижнього водосховища вам запропонують цікаву екскурсію до підвалів електростанції.

Foto: Květa Tichá Дамба дивує прекрасною природою навколо. Біля верхнього водосховища відкривається панорамний вид, але купатися тут заборонено.

Ліпно: море на півдні Чехії

Найбільше дамб побудовано на найдовшій річці Чехії – Влтаві. Дамба Ліпно, що знаходиться на півдні республіки, виникла у 50-х роках. Її площа становить 48,7 метрів квадратних, що робить її не тільки найбільшим водосховищем, але й найбільшою водоймою в Чеській Республіці. Водосховище призначалося для боротьби з повенями, але з часом тут закрутилися і турбіни місцевої електростанції. Проте через будівництво зникла низка містечок і селищ, а також знамените Серце Влтави. Сьогодні Ліпно стало популярним туристичним місцем, але спокій ви, найімовірніше, знайдете лише на її околицях.

Foto: Mapy.cz Тут ви зможете взяти на прокат байдарку або моторний човен, для туристів також є екскурсійні круїзи. І, звичайно, тут можна купатися!

Орлик: чеський гігант

Водосховищем із найбільшим обсягом води в Чехії є Орлик. Воно виникло у 50-х роках і має вражаючу дамбу: бетонна конструкція налічує 450 метрів, а її висота становить 91 метр. Для будівництва окрім бетону використовували, наприклад, каучук. Під час екскурсії можна оглянути не тільки дамбу, а й інтер’єр електростанції: вона працює щодня, але бронювати місце потрібно заздалегідь. Ви також можете насолодитися краєвидом із човна, для цього скористайтеся регулярним транспортом між замками Звіков і Орлик. До кінця червня він курсує лише у вихідні дні.

Foto: Mapy.cz В Орлику є кілька популярних місць для купання, наприклад, кемпи Подскалі (Podskalí), Радава (Radava) чи Велкий Вір (Velký Vír).

Нове Млини: затоплена церква

Мушовське, Вестоницьке та Новомлинське водосховища утворюють водогін Нове Млини на річці Диє. Він утворився протягом 70-80-х років як захист від повеней і водночас як допомога при зрошуванні (підведення води на поля з нестачею вологи – ред). Для відпочинку використовують верхню та нижню водойми, середня ж є заповідником і важливим місцем для гніздування та зимівлі птахів. Цікавою особливістю Вестоницького водосховища є церква святого Лінгарта, яка колись височіла над селом Мушов, але після повені залишилася на маленькому острові посеред води. На водосховище Нове Млини приїздять поціновувачі риболовлі та віндсерфінгу, а також пішоходи та велосипедисти.