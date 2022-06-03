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ZprávyУкраїнські новиниАртем Пивоваров виступить у Чехії з благодійними концертами

Артем Пивоваров виступить у Чехії з благодійними концертами

Дарина Дзюба
Foto: Фейсбук Артема Пивоварова.

Український музикант Артем Пивоваров.

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včera 10:00

Український співак та музикант вирушає у великий тур країнами Європи на підтримку Батьківщини. 11 червня артист завітає до чеської столиці, а 24 червня до міста Брно.

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Автор композицій «Дежавю», «Рандеву», «Моя ніч» та інших хітів заспіває у європейських містах. Артист із нестандартним та провідним поглядом на музичну індустрію дасть благодійні концерти на підтримку України. 11 червня відбудеться концерт у Празі у клубі «Retro Music Hall», а 24 червня музикант виступить у місті Брно на музичному майданчику «Enter Club Brno».

Зібрані кошти відправлять до благодійного фонду «Kontramarka Help», що забезпечує гуманітарну та логістичну допомогу українцям, ЗСУ та ТРО, лікарням та пацієнтам. Зокрема, кошти будуть спрямовані на потреби Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», який потребує закупівлі реанімаційного обладнання. За словами керівництва медичного закладу, щомісяця таке новітнє обладнання зможе врятувати близько 5000 життів наших захисників та цивільних постраждалих.

Foto: Seznam Zprávy

Афіша концерту Артема Пивоварова у Празі.

Чеське видання Seznam Zprávy стало медійним партнером празького заходу.

Квитки на концерти у Празі та Брно можна придбати за посиланням ТУТ.

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