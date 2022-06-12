Чеська ініціатива «Сто дитячих груп» допоможе тисячам сімей з України

Минулого року дитсадки відхилили до чверті заявок батьків на місце в дитячому закладі, що на 2 відсотки більше, ніж роком раніше. Згідно із щорічним звітом Чеської шкільної інспекції за 2021 рік, це понад 40 тисяч дітей.

30 тисяч українських дошкілят

Попит на місця в дитсадках Чехії величезний. Наразі цю проблему підсилює і те, що близько 30 тисяч українських дошкілят приїхали разом із родинами до Чехії через російську агресію в Україні.

З ініціативою «Сто дитячих груп» виступила група молодих дизайнерів зі студії «Q Designers», яка хоче створити функціональну систему, що в майбутньому допоможе швидше створювати дитячі групи та збільшити потужність дошкільних закладів. Їхньою амбіцією є протягом року відкрити сто абсолютно нових дитячих груп по всій Чехії для 3600 чеських та українських дітей. Завдяки цій ініціативі одночасно з'являться сотні нових робочих місць.

«Коли в Україні почалася війна, ми аналізували довгострокові наслідки міграційної кризи у своїх дослідженнях і вирішили зосередитися на одній проблемі: нестачі місць у дитячих садках. Тому ми заснували некомерційну організацію «Сто дитячих груп», мета якої – керувати ста дитячими групами по всій Чехії та піклуватися про 3600 дітей дошкільного віку. Крім того, це сприятиме створенню 300-500 нових робочих місць і дасть можливість батькам знайти роботу», – каже Їндржіх Фіалка, генеральний директор «Q Designers» і засновник неприбуткової організації «Сто дитячих груп».

Доступність для всіх батьків

На мотивацію розпочати ініціативу «Сто дитячих груп» впливає й те, що нові дитячі групи створюються повільно і не в потрібних кількостях. Причиною можуть бути частково фінанси.

Некомерційна організація хоче вирішити цю проблему за допомогою субсидій та приватних інвесторів, щоб максимально знизити фінансову участь батьків. «Групи мають бути фінансово доступними для батьків. На першому етапі для нас дуже важливо знайти відповідних партнерів і поєднати це з державними субсидіями», – стверджує Фіалка.

Вартість дитсадка відіграє ключову роль для багатьох сімей. Ціни приватних садків у деяких регіонах піднімаються до 10 тисяч крон на місяць за дитину. «Протягом п’яти років ми налаштуємо роботу дитячих груп, щоб вони були незалежними від субсидій, а за десять років змінимо якість дошкільної освіти в Чехії», – додає засновник проєкту.