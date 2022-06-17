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ZprávyУкраїнські новиниУ серпні біженці зможуть скласти порівняльні іспити українською

У серпні біженці зможуть скласти порівняльні іспити українською

ČTK, Наталія Драган
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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15:00

Улітку біженці з України зможуть скласти національні порівняльні іспити для вступу до університетів українською мовою. Компанія «Scio», яка їх організовує, розраховує на додатковий екзаменаційний термін 20 серпня.

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Зацікавлені біженці з України зможуть безкоштовно зареєструватися на іспити. Про це інформагенству «ČTK» повідомив речник компанії «Scio» Богуслав Богунек. За його словами, дата проведення іспитів стане частиною другого туру процедури вступу на деякі факультети Чехії та Словаччини. Окрім української, іспити можна буде скласти чеською, словацькою та англійською мовами.

Національні порівняльні іспити замінюють вступні іспити в низці університетів. З грудня по травень минулого року бажаючі могли складати їх протягом шести регулярних термінів. «Ми хочемо задовольнити потреби українських біженців та факультетів у проведенні процедури вступу», – сказала Елішка Глоупа Совова, яка готує порівняльні іспити. «Крім того, ми пропонуємо цим кандидатам іспити абсолютно безкоштовно», – додала вона.

Претенденти можуть зареєструватися на серпневий термін на сайті Scio. Вони можуть обрати як очний, так і онлайн формат іспиту.

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