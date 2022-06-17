У серпні біженці зможуть скласти порівняльні іспити українською

Зацікавлені біженці з України зможуть безкоштовно зареєструватися на іспити. Про це інформагенству «ČTK» повідомив речник компанії «Scio» Богуслав Богунек. За його словами, дата проведення іспитів стане частиною другого туру процедури вступу на деякі факультети Чехії та Словаччини. Окрім української, іспити можна буде скласти чеською, словацькою та англійською мовами.

Національні порівняльні іспити замінюють вступні іспити в низці університетів. З грудня по травень минулого року бажаючі могли складати їх протягом шести регулярних термінів. «Ми хочемо задовольнити потреби українських біженців та факультетів у проведенні процедури вступу», – сказала Елішка Глоупа Совова, яка готує порівняльні іспити. «Крім того, ми пропонуємо цим кандидатам іспити абсолютно безкоштовно», – додала вона.