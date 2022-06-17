Чеська компанія виготовляє модульні будинки. Використати їх може і Україна

Кількість біженців з України у Чехії перевищила триста тисяч. Ті, хто вирішив залишитися, шукають житло для довгострокового проживання. Це позначається на чеському ринку нерухомості, де значно зростає попит на оренду. На потребу в збільшенні житлових приміщень для українських біженців реагує і держава – Чехія хоче розпочати будівництво так званих необхідних будівель для житла та освіти без тривалих адміністративних процесів.

Досвід швидкої побудови таких споруд має Станіслав Мартінець, власник компанії «Koma Modular», яка займається будівництвом модульних будинків.

Чи зростає інтерес до модульних будівель для розміщення?

Так, але менше, ніж до будівництва приміщень для освіти, шкіл та дитсадків. Однією з причин є застаріла думка, що модульні будинки – це лише контейнери. Проте в Європі модульні будинки є поширеним і довгостроковим рішенням міграційної кризи.

Повне виробництво з монтажем школи займає приблизно два місяці. Стільки ж часу триває й демонтаж. Загалом, це лише питання тижнів. Станіслав Мартінець, власник компанії «Koma Modular»

Скільки коштують такі споруди?

Що стосується шкільних приміщень, то міста нині хочуть побудувати споруди, які б вміщали принаймні два-чотири класи. Такі проєкти коштують близько 20 мільйонів крон для двокласних дитсадків і, звісно, все ​​залежать від конкретної кількості місць, обладнання та дизайну.

Що стосується приміщень для житла, існує ряд рішень щодо того, як воно може виглядати. Сьогодні ми можемо виготовити цілі багатоквартирні будинки, які за потреби можна переміщати, у цьому разі не проблема перенести багатоквартирний будинок з Чехії до України. Будівлі такого типу коштують близько 40 тисяч крон за квадратний метр.

Чи очікуєте ви, що такі модульні будівлі могли б перевезти до України?

Це цілком реально. Варто сказати, що за час моєї роботи в цій сфері, а це тридцять років, ми вже перенесли деякі будівлі. Тож це точно не щось з області фантастики. Будівлі можна використовувати за призначенням в інших місцях, де є така потреба.

Скільки часу це займає і що для цього потрібно?

Ми створюємо приблизно дев'яносто відсотків конструкцій на виробничій лінії. Решту 10 відсотків вже на місці. Повне виробництво з монтажем школи займає приблизно два місяці. Стільки ж часу триває й демонтаж. Загалом, це лише питання тижнів. Також потрібно проєктувати будівлі з думкою, що їх будуть переміщати.

Ви вже маєте досвід будівництва таких містечок за кордоном, наприклад, у Гамбурзі, де в минулому було створено містечко для десяти тисяч біженців. Як ви вважаєте, чи є модульні будівлі вирішенням міграційної кризи у Чеській Республіці?