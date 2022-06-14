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Канікули покажуть, скільки біженців повернуться до України з Пардубіце

Наталія Драган
Foto: Martin Eliáš, mapy.cz

Пардубіце.

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18:00

Від початку російського нападу приблизно 16 тисяч українців знайшли тимчасовий притулок у Східній Богемії.

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Від початку російського вторгнення у Пардубіцькому регіоні зареєстрували 15 905 біженців з України. Щоденна кількість новоприбулих українців була великою передусім у перші місяці. Однак хвиля поступово йшла на спад, а центр для біженців у місті Пардубіце скоротив графік роботи.

«Середня щоденна кількість людей зараз становить від 40 до 60 осіб», – сказав Домінік Бартак, речник Пардубіцького краю.

Скільки біженців залишилося у Пардубіцькому регіоні, скільки поїхало до іншого місця та скільки повернулося до України, наразі невідомо.

Жінки з України у Чехії

«Ми не знаємо, хто планує повернутися. За інформацією з адаптаційних груп, діти, принаймні ті, хто зможе, повернуться до України, найвірогідніше, у вересні. Але тут є й люди з Одеси, Харкова та Бучі, куди повернутися не зовсім можливо. Під час канікул ми краще зрозуміємо ситуацію і визначатимемо родини, яким дійсно немає куди повертатися, щоб надати їм житло у міських квартирах, коли вони будуть відремонтовані», – розповіла інформагенству «ČTK» Олександра Тушлова з офісу мера міста Пардубіце.

За її словами, допомогти у цьому можуть й дані про набір українських дітей до шкіл. Один із них відбудеться у середу, інший – за десять днів. Проте вільних місць у садочках майже немає.

Наразі 2982 українцям було надано житло завдяки центру для біженців. Однак незрозуміло, хто з них досі користується ним, а хто знайшов інше помешкання.

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