Канікули покажуть, скільки біженців повернуться до України з Пардубіце

Від початку російського вторгнення у Пардубіцькому регіоні зареєстрували 15 905 біженців з України. Щоденна кількість новоприбулих українців була великою передусім у перші місяці. Однак хвиля поступово йшла на спад, а центр для біженців у місті Пардубіце скоротив графік роботи.

«Середня щоденна кількість людей зараз становить від 40 до 60 осіб», – сказав Домінік Бартак, речник Пардубіцького краю.

Скільки біженців залишилося у Пардубіцькому регіоні, скільки поїхало до іншого місця та скільки повернулося до України, наразі невідомо.

«Ми не знаємо, хто планує повернутися. За інформацією з адаптаційних груп, діти, принаймні ті, хто зможе, повернуться до України, найвірогідніше, у вересні. Але тут є й люди з Одеси, Харкова та Бучі, куди повернутися не зовсім можливо. Під час канікул ми краще зрозуміємо ситуацію і визначатимемо родини, яким дійсно немає куди повертатися, щоб надати їм житло у міських квартирах, коли вони будуть відремонтовані», – розповіла інформагенству «ČTK» Олександра Тушлова з офісу мера міста Пардубіце.

За її словами, допомогти у цьому можуть й дані про набір українських дітей до шкіл. Один із них відбудеться у середу, інший – за десять днів. Проте вільних місць у садочках майже немає.