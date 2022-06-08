Як вам живеться у Чехії? Три відповіді від Наталі

«Жах, ніколи не могла б подумати, що таке трапиться», – каже про війну в Україні 58-річна киянка Наталя Гладишко. До Праги жінка приїхала із своєю донькою та онуком на початку березня.

Чи плануєте ви залишитися в Чехії?

Прага – дуже гарне місто. Однак залишатися у Чехії я не планую.

Чи знайшли ви вже роботу? Якщо ні, чи шукаєте її?

Я б дуже хотіла працювати за фахом, але незнання чеської мови створює певні перешкоди. Проте мене не покидає надія і я продовжую шукати роботу.

Що під час перебування в Чехії вас найбільше порадувало/сподобалося або навпаки?

Мене вразила доброзичливість чехів. Була, звісно, одна продавчиня, яка не дуже гарно мені відповідала, але це одиничний випадок.

Дуже порадувала робота транспорту за розкладом. Якщо і є якісь затримки, моментально сповіщають про це.

Що стосується медицини, я залишилася задоволена обслуговуванням: електронна черга, швидко, кваліфіковано, ніяких перешкод.

Також подобається асортимент у чеських магазинах, товар тут завжди свіжий, багато різних акцій.

Прага – дуже привітне і чисте місто, а Чехія – гарна і гостинна країна. Здебільшого всі розуміють, що біженці не з доброї волі сюди приїхали. Я дуже вдячна всім чехам, які допомагають, а також нашим співвітчизникам, які тут працюють.