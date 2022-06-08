Як вам живеться у Чехії? Три відповіді від Наталі

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«Жах, ніколи не могла б подумати, що таке трапиться», – каже про війну в Україні 58-річна киянка Наталя Гладишко. До Праги жінка приїхала із своєю донькою та онуком на початку березня.
- Чи плануєте ви залишитися в Чехії?
Прага – дуже гарне місто. Однак залишатися у Чехії я не планую.
- Чи знайшли ви вже роботу? Якщо ні, чи шукаєте її?
Я б дуже хотіла працювати за фахом, але незнання чеської мови створює певні перешкоди. Проте мене не покидає надія і я продовжую шукати роботу.
- Що під час перебування в Чехії вас найбільше порадувало/сподобалося або навпаки?
Мене вразила доброзичливість чехів. Була, звісно, одна продавчиня, яка не дуже гарно мені відповідала, але це одиничний випадок.
Дуже порадувала робота транспорту за розкладом. Якщо і є якісь затримки, моментально сповіщають про це.
Що стосується медицини, я залишилася задоволена обслуговуванням: електронна черга, швидко, кваліфіковано, ніяких перешкод.
Також подобається асортимент у чеських магазинах, товар тут завжди свіжий, багато різних акцій.
Прага – дуже привітне і чисте місто, а Чехія – гарна і гостинна країна. Здебільшого всі розуміють, що біженці не з доброї волі сюди приїхали. Я дуже вдячна всім чехам, які допомагають, а також нашим співвітчизникам, які тут працюють.
Мені все подобається, але я дуже хочу, аби закінчилася війна і ми могли повернутися додому.