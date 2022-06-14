Інформаційні зустрічі для біженців з України

Від початку російського вторгнення в Україну «Слово 21» регулярно організовує інформативні зустрічі для українських біженців у Чехії. 25 червня відбудеться одна з них. Основна мета зустрічей, які проводять безпосередньо українською мовою і тривають протягом двох годин, – допомогти біженцям з України швидко зорієнтуватися в Чехії.

Під час зустрічей лектори зосереджуються на практичних питаннях, наприклад, як записати дітей до школи, влаштуватися на роботу, як і де вивчити чеську мову і знайти лікаря. Обговорюються також питання щодо житла, медичного страхування, прав та обов’язків біженців та дозволу на перебування в Чехії.

При цьому лектори передають перевірену актуальну інформацію та контакти організацій і професійного консультування, які допомагають біженцям абсолютно безкоштовно.

Зустрічі фінансуються Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки.

Ознайомитися з програмою можна ТУТ.