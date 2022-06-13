Прага більше не прийматиме біженців з України

Із середи для біженців у Чехії настане переломний момент. Цього дня Прага закриє регіональний центр для українців у районі Височани. Саме у ньому реєструвалася більшість біженців з України.

Це підтвердив міський голова Праги Зденек Гржіб. Рішення не змінить навіть запланована на п'ятницю зустріч із прем'єр-міністром Петром Фіалою.

Столичне керівництво вже давно попереджає про перевантаженість центру. Його представники стверджують, що більше не зможуть подбати про біженців, які прибуватимуть до Чехії. Напередодні вони марно просили уряд про перерозподіл біженців.

«Відсутня скоординована прем’єр-міністром система переміщення біженців до інших менш навантажених регіонів. Просто неможливо зареєструвати новоприбулих людей у ​​місці, де не можна буде доглядати за ними», – пояснив рішення виданню Seznam Zprávy мер міста.

За словами Гржіба, центр закриють на невизначений термін. «Це станеться на підставі попереднього рішення кризового штабу Праги. Ми звертаємо увагу на цю проблему у Празі вже з березня», – додав він.

Навіть після закриття центру допомоги на місці залишиться інформаційна служба, яка направлятиме новоприбулих біженців до інших місць.

Міський голова повторив, що запропонував уряду та колегам із регіонів заохочувальні заходи на основі обмеження виплати допомоги у місцях, де більше немає місць для біженців. «На жаль, мою пропозицію відхилили, і тепер я очікую більш детального юридичного обґрунтування», – сказав мер.

Він також хоче провести юридичний аналіз у зв'язку з п'ятничною зустріччю з прем'єр-міністром Фіалою, на якій вони могли б розглянути інші варіанти вирішення ситуації.

Чи закриються й інші регіони?

Від початку російського вторгнення регіональний центр допомоги у Празі зареєстрував понад 90 тисяч біженців. Це, безумовно, найбільше у всій республіці. У столиці не вистачає приміщень для проживання та місць у школах.

«Дані про переповненість Праги також доступні на міській платформі Golemio.cz, яка показує, що на тисячу місцевих жителів у Празі припадає до чотирьох разів більше біженців, ніж в інших регіонах», – зазначив мер.