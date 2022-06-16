Хочете скуштувати національний напій чехів? Приходьте на фестиваль у Празі

Чи любите ви пиво? Чехи – дуже! Саме тому влітку у Чехії, як і по всьому світу, проходять пивні фестивалі, на яких навіть найпримхливіший гість знайде те, що йому до смаку.

Цього року популярний дегустаційний фестиваль «Пиво на Наплавці» повертається на Рашинову набережну (Rašínovo nábřeží) на правому березі Влтави. Саме тут 17 і 18 червня понад 50 представників чеських міні-пивоварень з усієї республіки представлять своє найсмачніше пиво.

На фестивалі також будуть кіоски із смачною їжею, пивні ярмарки та кілька концертів. «Пиво на Наплавці» розпочнеться у п’ятницю, 17 червня, о 14 годині. У суботу відвідувачі можуть завітати на захід вже о 10 годині ранку. Обидва дні фестиваль триватиме до 21 години. Організатори очікують, що продегустувати пиво прийде близько чотирьох тисяч людей.

Foto: Archetyp Традиційний пивний фестиваль у Чехії.

За словами директора фестивалю, на гостей чекає багатий вибір міні-пивоварень з усієї країни – від найстаріших чеських виробників до новостворених міні-пивоварень. На заході будуть представлені як традиційні чеські лагери, так і різні ферментовані сорти пива, а також пиво з додаванням різних трав – чорнобривців, кульбаби або шавлія.

Пиво тут п'ють виключно з дегустаційних келихів – організатори намагаються уникати використання пластикових стаканчиків, а пиво так, за їхніми словами, смакує значно краще.