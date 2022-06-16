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ZprávyУкраїнські новиниХочете скуштувати національний напій чехів? Приходьте на фестиваль у Празі

Хочете скуштувати національний напій чехів? Приходьте на фестиваль у Празі

Дарина Дзюба
Foto: Archetyp

Ілюстраційне фото.

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7:00

Ні для кого не секрет, що чехи дуже полюблять пиво, саме його вони вважають своїм національним напоєм. Тому популярними тут є й масштабні пивні фестивалі. Один із них відбудеться вже цього тижня.

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Чи любите ви пиво? Чехи – дуже! Саме тому влітку у Чехії, як і по всьому світу, проходять пивні фестивалі, на яких навіть найпримхливіший гість знайде те, що йому до смаку.

Цього року популярний дегустаційний фестиваль «Пиво на Наплавці» повертається на Рашинову набережну (Rašínovo nábřeží) на правому березі Влтави. Саме тут 17 і 18 червня понад 50 представників чеських міні-пивоварень з усієї республіки представлять своє найсмачніше пиво.

На фестивалі також будуть кіоски із смачною їжею, пивні ярмарки та кілька концертів. «Пиво на Наплавці» розпочнеться у п’ятницю, 17 червня, о 14 годині. У суботу відвідувачі можуть завітати на захід вже о 10 годині ранку. Обидва дні фестиваль триватиме до 21 години. Організатори очікують, що продегустувати пиво прийде близько чотирьох тисяч людей.

Foto: Archetyp

Традиційний пивний фестиваль у Чехії.

За словами директора фестивалю, на гостей чекає багатий вибір міні-пивоварень з усієї країни від найстаріших чеських виробників до новостворених міні-пивоварень. На заході будуть представлені як традиційні чеські лагери, так і різні ферментовані сорти пива, а також пиво з додаванням різних трав  чорнобривців, кульбаби або шавлія.

Пиво тут п'ють виключно з дегустаційних келихів – організатори намагаються уникати використання пластикових стаканчиків, а пиво так, за їхніми словами, смакує значно краще.

Вхід на фестиваль вільний. Умовою споживання пива є придбання дегустаційного набору, який складається з фестивального келиха, дегустаційних карток та олівців. Набір коштує 100 крон, для пенсіонерів всього 70. Використовувати його можна протягом усього фестивалю.

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