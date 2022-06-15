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ZprávyУкраїнські новиниЗатверджено. Скільки грошей отримають українці після виплати 5 тисяч крон

Затверджено. Скільки грошей отримають українці після виплати 5 тисяч крон

Дарина Дзюба
Foto: Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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10:06

Парламент Чехії ухвалив закон з назвою «Лекс Україна». В ньому йдеться про подальші дії уряду щодо фінансової підтримки біженців.

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Міністерства та інші органи влади і надалі зможуть виокремлювати будівлі для розміщення біженців з України. Нинішня система реєстрації українців, які прибули до Чехії після російського вторгнення, діятиме й надалі. Палата депутатів, тобто одна з двох палат чеського парламенту, вчора увечері ухвалила новий закон з назвою «Лекс Україна».

Але що важливо: міністр праці та соціальних питань Чехії Мар’ян Юречка вніс до нього нову поправку, згідно з якою біженці зможуть претендувати на пільги в розмірі прожиткового мінімуму навіть через шість місяців після надання тимчасового захисту.

Це означає, що дорослі зможуть отримувати 4250 крон на місяць, а діти – 3050 крон.

Таку поправку Юречка обґрунтував тим, що російське вторгнення в Україну продовжується, а отже біженці досі залишаються у Чехії. Якби її не прийняли, після виплати пільг протягом півроку на біженців розповсюджувалася б чеська соціальна система. Якби пільги отримували 150 тисяч осіб з тимчасовим захистом і половина з них були б дітьми, то місячні витрати становили б 547,5 мільйонів крон.

Нині біженці мають право на отримання пільг у розмірі 5 тисяч крон. Кошти Чехія виплачує вже того ж місяця, коли їм було видано візу тимчасового захисту. На таку ж суму біженці можуть претендувати ще п’ять місяців.

Нова система замінить нинішню.

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