Острава та околиці: робота переважно для чоловіків, ніж для жінок

Від початку російського вторгнення в Україну в Остраві та регіоні було зареєстровано понад 21 300 біженців.

«Житло попросили менше третини від загальної кількості українців. Моравсько-Сілезький край у співпраці з іншими організаціями, муніципалітетами та приватними особами постійно відслідковує та створює можливості розміщення. У нас є певні резерви, і ми без проблем зможемо розмістити нових людей», – повідомила речниця регіону Нікола Біркленова.

Вона зазначила, що в регіоні створено два власні заклади для розміщення українців. Один – у будівлі на вулиці Доктора Малего в Остраві, а інший – в середній техніко-транспортній школі у районі Вітковіце. «Туди, наприклад, українці переїхали з бази відпочинку «Біла» (Bílá), в якій через туристичний сезон потрібно було звільнити частину зайнятих місць», – додала речниця.

Наразі в регіоні понад 400 українських дітей відвідують дитсадки, понад 2000 здобувають освіту в початкових школах, а в загальноосвітніх школах у регіоні навчається понад 80 учнів, ще 58 почнуть навчання у вересні.

Згідно зі статистикою, до регіону прибули близько 1360 дітей дошкільного віку, орієнтовно 4830 дітей віком від шести до 15 років та близько 1420 старшокласників. Майже 250 українців зацікавились у навчанні в Остравському університеті, Технічному університеті Острави (VŠB) та Сілезькому університеті в Опаві.