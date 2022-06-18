У Брно зменшується кількість українських біженців

Біженці починають повертатися до України. Однак точних даних по регіону немає.

Наприклад, коли у них закінчиться термін оренди житла, представники регіону знаходять їм інше приміщення, але вони не повертаються туди, бо їдуть додому.

Південно-Моравський край нині підписав контракт на розміщення біженців із 362 об’єктами, такими як готелі, пансіонати, гуртожитки, школи-інтернати, будинки священнослужителей, а також кілька міських квартир. Наразі зайнято 6322 ліжка, із них 1045 залишаються вільними. Наприкінці червня, за словами речниці регіону Алени Кноткової, закінчується контракт з 23 об’єктами, тож кількість місць зменшиться на 291.

Від початку червня поблизу міста Островачице біля Брно працює наметове містечко, яке використовується для короткочасного проживання людей, які приходять до центру допомоги і не мають відповідних документів, тому чекають на перевірку.

За словами Кноткової, нині в містечку проживає 40 ромських біженців з України, 39 з яких отримали візу тимчасового захисту. «У наметовому містечку все працює, як треба. Проблем, які мала б вирішувати поліція, не виникає», – додала речниця.