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ZprávyУкраїнські новиниУ Брно зменшується кількість українських біженців

У Брно зменшується кількість українських біженців

Наталія Драган
Foto: Wikimedia Commons/SchiDD

Ілюстраційне фото.

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18:00

Регіональний центр допомоги у Брно зареєстрував понад 35 600 біженців, 6067 з яких працевлаштувалися. Наразі прибуває менше українців, ніж після відкриття центру на початку березня.

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Біженці починають повертатися до України. Однак точних даних по регіону немає.

Наприклад, коли у них закінчиться термін оренди житла, представники регіону знаходять їм інше приміщення, але вони не повертаються туди, бо їдуть додому.

Південно-Моравський край нині підписав контракт на розміщення біженців із 362 об’єктами, такими як готелі, пансіонати, гуртожитки, школи-інтернати, будинки священнослужителей, а також кілька міських квартир. Наразі зайнято 6322 ліжка, із них 1045 залишаються вільними. Наприкінці червня, за словами речниці регіону Алени Кноткової, закінчується контракт з 23 об’єктами, тож кількість місць зменшиться на 291.

Від початку червня поблизу міста Островачице біля Брно працює наметове містечко, яке використовується для короткочасного проживання людей, які приходять до центру допомоги і не мають відповідних документів, тому чекають на перевірку.

За словами Кноткової, нині в містечку проживає 40 ромських біженців з України, 39 з яких отримали візу тимчасового захисту. «У наметовому містечку все працює, як треба. Проблем, які мала б вирішувати поліція, не виникає», – додала речниця.

Центр допомоги в Брно буде відчинений за потреби. Регіональний центр допомоги у Празі закрився 15 червня.

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