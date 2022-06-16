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ZprávyУкраїнські новиниДе краще шукати роботу? Один чеський регіон виділяється з-поміж інших

Де краще шукати роботу? Один чеський регіон виділяється з-поміж інших

Наталія Драган
Foto: Getty Images

Ілюстраційне фото.

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18:00

Плзенський регіон став найуспішнішим у Західній Богемії щодо пошуку нової роботи для біженців. Наразі близько третини із них працевлаштовані.

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З кінця лютого до Плзенського регіону прибули близько 27 тисяч українських біженців. Регіональний центр допомоги Україні в Пльзені зареєстрував 25 300 із них.

За словами губернатора Рудольфа Шпотака, щодня туди прибуває до сотні людей, зазвичай близько 50 осіб. А оскільки центр закритий у неділю, щопонеділка, як правило, до нього приходить найбільше українців. Від 20 до 25 відсотків біженців потребують притулку, тому в регіоні домовилися про житло на близько 3000 місць. «Це дуже хаотично, оскільки прибувають нові українці. З іншого боку, дехто повертається до України або, може, знаходить житло самостійно», – сказав губернатор.

У регіоні не мають точних даних про те, скільки біженців повернуться до України. «Їх буде небагато. Але це те, на що ми не вплинемо, тому що вони можуть вільно пересуватися в Шенгенській зоні», – додав він.

За його словами, проблем зі зростанням злочинності в регіоні немає. З виділених на міграційну кризу 61 мільйона крон вичерпано близько половини. Наразі у селищі Нове Домки біля Розвадова на Таховщині встановлюють наметове містечко для ромських біженців з України. Розглядаються також два-три місця за межами Пльзеня. Причина, за словами губернатора, в тому, що кількість українських ромів збільшується, а їхня перевірка, яка раніше тривала від 24 до 48 годин, продовжена до 80 годин.

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