Де краще шукати роботу? Один чеський регіон виділяється з-поміж інших

З кінця лютого до Плзенського регіону прибули близько 27 тисяч українських біженців. Регіональний центр допомоги Україні в Пльзені зареєстрував 25 300 із них.

За словами губернатора Рудольфа Шпотака, щодня туди прибуває до сотні людей, зазвичай близько 50 осіб. А оскільки центр закритий у неділю, щопонеділка, як правило, до нього приходить найбільше українців. Від 20 до 25 відсотків біженців потребують притулку, тому в регіоні домовилися про житло на близько 3000 місць. «Це дуже хаотично, оскільки прибувають нові українці. З іншого боку, дехто повертається до України або, може, знаходить житло самостійно», – сказав губернатор.

У регіоні не мають точних даних про те, скільки біженців повернуться до України. «Їх буде небагато. Але це те, на що ми не вплинемо, тому що вони можуть вільно пересуватися в Шенгенській зоні», – додав він.