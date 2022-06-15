Компанія «IKEA» працевлаштувала 13 біженців з України

«IKEA» належить до компаній, які допомагають українцям від початку російської агресії в Україні. Вже в березні вона зобов’язалася пожертвувати на допомогу Україні 10 мільйонів євро, з яких 1,6 мільйона євро було виділено Чехії, Угорщині та Словаччині.

Майже за чотири місяці меблева компанія подарувала близько 90 тисяч товарів загальною вартістю майже 17 мільйонів крон. Фактично вона підтримала понад 40 тисяч біженців.

Наразі «IKEA» оголосила, що виконує ще одну зі своїх місій – забезпечити роботою хоча б декількох українських біженців. Згідно із заявою фірми, до наступного року компанія хоче працевлаштувати 32 українця. Тринадцять із них вже працюють в «IKEA».

«Під час першої хвилі допомоги ми вирішували найнагальніші потреби на прикордонних пунктах, центрах допомоги та в місцях тимчасового проживання. Нова фаза стосується довгострокової та систематичної допомоги, включно з працевлаштуванням українців та підтримкою великих проєктів», – повідомила Барбора Гершлова, головна координаторка гуманітарної допомоги «IKEA» в Чеській Республіці.