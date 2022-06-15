Hlavní obsah

Як вам живеться у Чехії? Три відповіді від Наталки

Дарина Дзюба, Наталія Драган

Як вам живеться у Чехії? Три відповіді від Марії

Дарина Дзюба

Як вам живеться у Чехії? Три відповіді від Єлизавети

Дарина Дзюба
ZprávyУкраїнські новиниКомпанія «IKEA» працевлаштувала 13 біженців з України

Компанія «IKEA» працевлаштувала 13 біженців з України

Наталія Драган
Foto: IKEA

Ілюстраційне фото.

Reklama

7:00

Меблева компанія «IKEA» запустила програму «Навички для працевлаштування» для біженців з України. За її оцінками, до 2023 року «IKEA» працевлаштує 32 українця, тринадцять з яких уже мають нову роботу.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

«IKEA» належить до компаній, які допомагають українцям від початку російської агресії в Україні. Вже в березні вона зобов’язалася пожертвувати на допомогу Україні 10 мільйонів євро, з яких 1,6 мільйона євро було виділено Чехії, Угорщині та Словаччині.

Майже за чотири місяці меблева компанія подарувала близько 90 тисяч товарів загальною вартістю майже 17 мільйонів крон. Фактично вона підтримала понад 40 тисяч біженців.

Наразі «IKEA» оголосила, що виконує ще одну зі своїх місій – забезпечити роботою хоча б декількох українських біженців. Згідно із заявою фірми, до наступного року компанія хоче працевлаштувати 32 українця. Тринадцять із них вже працюють в «IKEA».

«Під час першої хвилі допомоги ми вирішували найнагальніші потреби на прикордонних пунктах, центрах допомоги та в місцях тимчасового проживання. Нова фаза стосується довгострокової та систематичної допомоги, включно з працевлаштуванням українців та підтримкою великих проєктів», – повідомила Барбора Гершлова, головна координаторка гуманітарної допомоги «IKEA» в Чеській Республіці.

«IKEA» планує облаштувати сто дитячих закладів місткістю від 2400 до 3600 дітей, щоб забезпечити працевлаштування їхніх батьків.

Sdílejte článek

Související články

Прага більше не прийматиме біженців з України

Інформаційні зустрічі для біженців з України

Чеська ініціатива «Сто дитячих груп» допоможе тисячам сімей з України

У Празі відбувся концерт Артема Пивоварова. Перегляньте фото з виступу

Související témata:
Українські новини
Робота

Наступні новини