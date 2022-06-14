Частина українських доменів працюватиме з Чехії

Український адміністратор національного домену .ua (домен – ім'я сайту – ред), організація «Hostmaster», перенесла частину українського реєстру доменів до чеського дата-центру. Про це повідомила вітчизняна доменна асоціація «CZ.NIC». Вона зазначила, що разом із ними у проєкті брали участь й експерти національного вузла зв'язку «NIX.CZ».

«Напередодні були завершені роботи над інфраструктурою, це дозволить нам запустити процес повністю. У проєкті суттєво допомогли наші партнери, які змогли надати чи орендувати необхідне обладнання і забезпечити підключення за кордоном за дуже короткий термін», – сказав речник «CZ.NIC» Вілем Сладек.

Серверною частиною проєкту займалися фахівці з «CZ.NIC», мережевою частиною – фахівці вузла зв'язку «NIX.CZ», які також забезпечили підключення до свого вузла швидкістю 100 Гбіт/с.

«Ми щиро вдячні нашим чеським колегам із «CZ.NIC» та «NIX.CZ», з якими у нас хороші стосунки та з якими ми зазвичай бачимося на професійних міжнародних форумах», – сказав директор організації «Hostmaster» Олег Левченко.