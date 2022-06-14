Погода на тиждень: до Чехії прийдуть найспекотніші дні

Після переїзду до Чехії ви запитували себе, яке тут літо? Погода цього тижня дасть вам вичерпну відповідь.

Відповідно до прогнозу Чеського метереологічного центру, жителів Чехії очікують найспекотніші літні дні. Наразі найтепліший день у Чехії було зафіксовано минулої неділі, коли у селищі Доксани у Літомержицькому районі температура повітря становила 31,9 градусів за Цельсієм.

У понеділок у Чехії було ще прохолодно, проте з вівторка стовпчики термометрів будуть лише рости. У вівторок очікується температура така ж, як у понеділок. У середу та п’ятницю вона сягатиме близько 30 градусів за Цельсієм. Тропічні показники температури, до 34 градусів за Цельсієм, очікуються у четвер, а також на вихідних. Наприкінці тижня та наступного понеділка буде хмарно із дощами та грозами.