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ZprávyУкраїнські новини«Чеський Червоний Хрест» надав Україні понад 170 тонн гуманітарної допомоги

«Чеський Червоний Хрест» надав Україні понад 170 тонн гуманітарної допомоги

Наталія Драган
Foto: ČČK

До України було передано автомобіль швидкої допомоги VW типу «мобільна реанімація» для транспортування пацієнтів у важкому стані.

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14:00

За сто днів російської агресії в Україні «Чеський Червоний Хрест» здійснив до України 26 місій із гуманітарною допомогою понад 170 тонн, зокрема медичних товарів.

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Від своїх чеських колег організація «Червоний Хрест України» отримала 26 машин швидкої допомоги та інші медичні транспортні засоби. Всього з 2014 року було передано 37 машин. Також було відправлено медичні засоби – вакуумні апарати для обробки ран, кровоспинні засоби, шприци, хірургічні інструменти, анестезіологічні монітори, а також ліки – анальгетики, антибіотики, протикашльові засоби, глюкоза, інсулін тощо.

Медичні бригади «Червоного Хреста» отримали медичні намети, вакуумні носилки, засоби зв’язку та навігації, зокрема супутники, або засоби захисту, такі як шоломи чи жилети. Організація також передала обладнання Українській цивільній обороні.

У Чеській Республіці було надано допомогу 174 619 українським біженцям.

Допомога «Чеського Червоного Хреста» фінансується за рахунок підтримки збору гуманітарного фонду «ČČK», внесків Міністерства закордонних справ, програми «MEDEVAC», а також пожертвувань від окремих осіб та установ.

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