«Чеський Червоний Хрест» надав Україні понад 170 тонн гуманітарної допомоги

Від своїх чеських колег організація «Червоний Хрест України» отримала 26 машин швидкої допомоги та інші медичні транспортні засоби. Всього з 2014 року було передано 37 машин. Також було відправлено медичні засоби – вакуумні апарати для обробки ран, кровоспинні засоби, шприци, хірургічні інструменти, анестезіологічні монітори, а також ліки – анальгетики, антибіотики, протикашльові засоби, глюкоза, інсулін тощо.