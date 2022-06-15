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Як вам живеться у Чехії? Три відповіді від Наталки

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Як вам живеться у Чехії? Чотири відповіді від Івана

Наталія Драган, Дарина Дзюба
Foto: З архіву Івана Володіна.

Українець Іван Володін.

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19:00

Видання Seznam Zprávy запитало біженців з України про життя в Чехії. Ми поцікавилися, зокрема, їхніми планами на майбутнє та враженнями від перебування в новій країні. Їхні відповіді публікуємо в нашому опитуванні.

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Киянин Іван Володін із дружиною Тетяною і трьома синами приїхали до Праги три місяці тому. Переїзд до Чехії родина не планувала, але через важку хворобу Тетяни і втрату роботи зробити це довелося якнайшвидше.

Івана випустили з України, бо він батько трьох неповнолітніх дітей, тому під час воєнного стану мав право виїхати.

  • Чи плануєте ви залишитися в Чехії?

Прага – це новий рівень і нове життя для нас. Тому ми б хотіли залишитися тут. Старші сини ходять до школи і вже досить добре знають чеську мову.

  • Чи вчите ви чеську?

Ми з Тетяною розуміємо те, що говорять чехи, але я працюю і в мене немає часу на повноцінне вивчення мови. Однак іноді я вчу чеську в машині, слухаю аудіо-уроки. Взагалі дуже хочу вивчити мову країни, в якій живу. Це насамперед повага до неї.

  • Чи знайшли ви вже роботу? Якщо ні, чи шукаєте її?

У Києві я працював директором логістичної компанії, але залишився без роботи. Після приїзду до Праги я одразу почав займатися працевлаштуванням. Нині я працюю в компанії «AirMax», де складаю пневматичні гвинтівки.

  • Що під час перебування в Чехії вас найбільше порадувало/сподобалося або навпаки?

У Празі я радію життю. Я щасливий, тому що зранку прокидаюсь під спів пташок. Я дуже хочу, щоб моя дружина здолала хворобу. Бог нам допомагає, що ще мені потрібно? Життя чудове.

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