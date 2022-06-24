Не робіть хвилі. Інструкція, яку отримають відвідувачі багатьох аквапарків

Змінювати температуру води не хочуть, проте намагаються економити, де тільки можна. У басейнах розпочався найважливіший сезон, проте деякі аквапарки змушені працювати в абсолютно новому режимі. Про ситуацію виданню Seznam Zprávy розповів президент Асоціації басейнів і саун Павел Кошнар.

«Басейни обмежують роботу своїх атракціонів», – зазначив він. «Зокрема, йдеться про різні фонани, хвилерізи та штучні хвилі. Одним з атракціонів, який, на мою думку, доведеться обмежити найбільше, є дика річка, де воду інтенсивно перекачують за допомогою насосів».

Однак змінювати температуру води власники басейнів не хочуть. «Коли вода холодна, відвідувачі не прийдуть, ніхто не хоче купатися у холодній воді», – розповідає Павел Кошнар. І це незважаючи на те, що підтримання температури води та повітря у закритих приміщеннях коштує значно дорожче, ніж кілька місяців тому.

Басейни у Чехії Криті штучні басейни Відкриті басейни на природі Відкриті штучні басейни Сауни Джерело: Асоціації басейнів і саун Чехії

Наприклад, раніше компанія «Sareza», що є власницею усіх басейнів і аквапарків у місті Острава, витрачала на електроенергію 16 мільйонів крон, тепер ця сума досягла позначки у 46 мільйонів.

У аквапарку «Františkovy Lázně» ціна на воду зросла на 10 відсотків, опалення на 30 відсотків, а ціни на електроенергію – на 200 відсотків. Власники басейну у місті Прахатіце змушені платити на 135 відсотків більше за газ і на 101 відсоток більше за електроенергію.

Схожий досвід має також один із найбільших комплексів країни – «Aqualand Moravia» у селищі Пасоглавки у Південно-Моравському регіоні. Взимку місяць експлуатації коштував три мільйони крон, нині витрати становлять 12 мільйонів. Про це виданню Seznam Zprávy Byznys повідомив директор комплексу Петр Павлацький.